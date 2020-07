Io e Te | Pierluigi Diaco dà della bugiarda a Corinne Clery: web in rivolta

Io e Te | Pierluigi Diaco ha dato della bugiarda a Corinne Clery che ha ammesso di aver superato alcuni problemi grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Il web ha stroncato, per l’ennesima volta, il conduttore.

Io e Te durante la diretta di oggi ha avuto modo di ospitare l’attrice Corinne Clery. Quest’ultima, durante il corso dell’intervista, ha confidato a Pierluigi Diaco di aver superato alcuni problemi personali grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip di Ilary Blasi.

Il conduttore, invece di accogliere la confessione della sua ospite, le ha dato della bugiarda, affermando che quello che lei ha raccontato in diretta non corrisponderebbe alla verità in quanto la psicologia è una cosa seria e non si risolvono i propri problemi personali nei reality show.

Diaco ha dato della bugiarda a Corinne Clery a Io e Te, di recente ha anche rimproverato Valeria Marini, nonostante l’attrice francese abbia provato più volte a spiegare le sue ragioni, il conduttore non ne ha voluto sapere, stroncando sul nascere la sua confessione.

Il web, come prevedibile, non ha apprezzato l’atteggiamento assunto dal conduttore e lo ha stroncato ancora una volta.

Pierluigi Diaco stroncato a Io e Te: la protesta dei telespettatori

Pierluigi Diaco, non è di certo un mistero, non ha fatto breccia nel cuore del pubblico da casa. Il motivo di tale “insuccesso” si deduce dall’atteggiamento del conduttore di Rai 1 che invece di comprendere al meglio gli ospiti di Io e Te, li tratta con una certa arroganza.

Come, in questo caso, con l’intervista a Corinne Clery. L’attrice stava confidando in diretta una sua problematica e il conduttore, invece di venirle incontro, le ha dato pubblicamente della bugiarda.

Il web non ha apprezzato il trattamento subito da Corinne Clery a Io e Te e ha prontamente accusato Pierluigi Diaco di essere una persona insensibile e sembra piuttosto evidente che nei confronti del pubblico non abbia il successo che sperava, visto che lo ha definito una persona dall’ego smisurato. Sarà forse per questo motivo che ha scelto di cancellarsi dai social?

Almeno per il momento, Pierluigi Diaco ha preferito non replicare di fronte alle ultime polemiche sul suo conto.