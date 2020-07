Federica Nargi | SIM clonata, un fan scherza: “Mi faccio dare il numero”

Federica Nargi al centro di una questione intricata. La modella e showgirl ha subìto la clonazione della SIM. Qualcun altro usa il suo numero di telefono. L’ironia dei followers dopo l’annuncio sui social.

“Mi hanno clonato il numero di telefono, non mandatemi messaggi Whatsapp e non chiamatemi perché non sono io a rispondere”, giorni delicati per Federica Nargi alle prese con un episodio spiacevole che ha reso noto anche sui suoi social network. Infatti, lady Matri fa sapere, attraverso i suoi account social ufficiali, di aver subìto una clonazione della SIM.

Questo significa che qualcuno, dall’identità al momento ignota, riceve i suoi messaggi e le sue chiamate usando il numero al posto della modella e showgirl. Una vicenda complessa che dovrebbe, comunque, risolversi nell’arco di qualche giorno. Intanto la Nargi si tutela con un annuncio ai followers, la maniera più rapida per arrivare al maggior numero possibile di persone.

Federica Nargi, numero di telefono clonato: che disdetta per lady Matri

C’è chi si rammarica e fa sapere alla Nargi quanto sia desolante e increscioso quando accade un episodio simile e chi, invece, preferisce fare della facile ironia: “Scusa ma fra tutti i tuoi fan chi potrebbe mai avere il tuo numero di telefono? Dimmelo, così me lo faccio dare”, si legge su Instagram.

Un commento che avrebbe dovuto strappare una risata, e nel caso di alcuni utenti c’è anche riuscito, ma agli occhi della modella e showgirl è arrivato come una provocazione fuori luogo visto il momento e, quindi, l’ha portata ulteriormente a dover specificare che si trattasse esclusivamente di un messaggio rivolto a parenti ed amici. Le disavventure non finiscono mai, neppure ai vip che quasi tutti immaginano al di sopra di ogni avversità. Invece gli episodi controversi capitano anche, per certi versi soprattutto, a loro. La soluzione, stavolta, sembrerebbe essere a portata di SIM. Ammesso che si riesca a ritrovare l’artefice di questa inaspettata, quanto mai riuscita, clonazione.

