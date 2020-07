Cecilia Rodriguez e Ignazio danno scandalo su Instagram: “Vergognatevi!”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno dato scandalo su Instagram pubblicando una foto che ritrae l’ex sportivo senza veli per augurare un buon compleanno a Carla Moser.

Cecilia Rodriguez e il suo compagno Ignazio Moser sono tornati al centro della cronaca rosa. Il motivo? La coppia è stata accusata dagli utenti della rete di aver dato scandalo su Instagram per aver pubblicato una foto che ritrae l’ex sportivo come mamma l’ha fatto.

La foto di per sé non ha infastidito gli utenti della rete, tutt’altro, ma lo scopo per cui è stata usata sì. Per cosa è stata usata?

La bella modella argentina, che pare essere in dolce attesa, ha utilizzato lo scatto che ritrae il suo compagno senza veli per augurare un buon compleanno a sua suocera Carla. Il gesto ha spiazzato gli utenti della rete, che hanno ritenuto di pessimo gusto il gesto fatto.

“Vergognatevi, non avete alcun senso del pudore!” ha commentato un utente della rete, mentre alcuni hanno apprezzato l’ironia del post.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno dato scandalo su Instagram oppure il web si è indignato per un gesto palesemente ironico? Ai posteri l’ardua sentenza.

Cecilia Rodriguez, oltre a pubblicare la foto di Ignazio Moser senza veli, ha scritto una dedica a mamma Carla, augurandole non solo un buon compleanno ma ringraziandola anche per aver messo al mondo quello che è il suo compagno di vita.

“Per fare gli auguri di buon compleanno a mia suocera, ho scelto di pubblicare questa foto” ha esordito la sorella minore di Belen Rodriguez, che sarà la protagonista del libro di Francesco Monte. “Complimenti Carla, hai fatto un capolavoro!” ha aggiunto la modella.

“Ti vogliamo davvero tanto bene” ha concluso, anche se il suo gesto non è stato apprezzato da tutti i suoi fan.

Cecilia e Ignazio, ancora una volta, hanno scosso gli animi del popolo della rete.