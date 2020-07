Ammorbidente fai da te efficace ed economico -VIDEO

Realizzare i detersivi in casa con ingredienti naturali è qualcosa che sta piacendo molto e una sana abitudine che si sta sviluppando. Scopriamo come creare un ottimo ammorbidente.

Creare dei detersivi fai da te è una delle tendenze che sta prendendo piede tra chi si occupa della cura e della gestione della casa. Oggi scopriremo come realizzare un ottimo ammorbidente fai da te con ingredienti naturali, molto economico e soprattutto molto efficace.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Piano cottura perfetto con acido citrico e soda -VIDEO-

La sostanza protagonista di questo prodotto indispensabile per i bucato è l’acido citrico, una sostanza naturale che si presta alla preparazione di molti prodotti per la casa e alla pulizia delle zone colpite da calcare, come il bagno. Scopri anche Acido Citrico, 5 motivi per averlo sempre in casa.

Come realizzare l’ammorbidente fai da te | il video tutorial

Per realizzare l’ammorbidente fai da te, avrete bisogno di:

acido citrico

acqua demineralizzata

bottiglia di vetro

imbuto

bilancia

etichette adesive

olio essenziale di lavanda

SULLO STESSO ARGOMENTO: Riciclo creativo | collana con avanzi di tessuto -VIDEO-

All’interno della bottiglia di vetro si dovranno inserire 100 grammi di acido citrico e vi aggiungeremo 1 litro di acqua demineralizzata, quella che si utilizza per il ferro da stiro. Chiudere la bottiglia ed agitare per far sciogliere per bene l’acido citrico.

A questo punto si potranno aggiungere una ventina di gocce di olio essenziale a piacere, indicatissimo quello di lavanda. Agitare di nuovo e finire di riempire la bottiglia con l’acqua demineralizzata.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Fai da te | dentifricio sbiancante naturale al carbone -VIDEO-

Questa ricetta per l’ammorbidente fatto in casa è davvero semplice ed economica ma i capi verranno morbidissimi e delicatamente profumati. Potrà essere personalizzato con la fragranza preferita e tenuto sempre a portata di mano. Scopri anche Detersivo per bucato al sapone di Marsiglia fai da te.