Test della personalità | Guarda l’immagine e scopri come ti innamori

Come ti innamori? Probabilmente non ti sei mai posto questa domanda e se non sapresti come rispondere osserva l’immagine e te lo riveleremo noi.

L’immagine che segue è un immagine con effetto ottico. Partendo dal presupposto che ognuno di noi ha la propria personalità e il proprio modo di interpretare cose e fatti, questa immagine fornisce una chiave per capire il nostro subconscio focalizzandosi su ciò che attira la nostra attenzione prima di tutto il resto. Dimmi cosa vedi guardando questa immagine e ti rivelerò il modo in cui ti innamori.

Test: come ti innamori?

A colpo d’occhio guardando questa immagine cosa hai visto prima? un vecchio, un uomo a cavallo, una donna sdraiata o il fiume? Leggi il pofilo corrispondente e scopri come ti innamori.

Ecco i risultato del test:

Il volto di un vecchio:

Se la prima cosa che hai notato è il volto di un uomo anziano con la barba bianca significa che sei costantemente alla ricerca di qualcosa di eccezionale, non ti accontenti di relazioni che definiresti banali in fatto di amore. Per farti innamorare non bastano parole e gesti romantici… per farti perdere veramente la testa hai bisogno di tempo e questo tempo deve dimostrarti che il tuo partner ha voglia di investire tempo, energia e impegno per stare con te e non c’è cosa che apprezzi di più. Finirai con l’innamorarti solo se il partner riuscirà a darti queste sensazioni piacevoli nel tempo confermandoti che è lui la tua metà mancante per essere felice.

Un uomo a cavallo:

Se hai notato un uomo a cavallo, significa che sei una persona che non si lascia domare facilmente. Per conquistarti non basta sedurti.. tu vuoi la perfezione al tuo fianco. Apparte il fatto che nessuno è perfetto, essere troppo duri ed esigenti può essere controproducente. Se ignori troppo tutti gli sforzi che una persona è disposta a fare per te potresti perdere una persona sincera ed innamorata.

Ragazza sdraiata sulla riva di un fiume:

Se i tuoi occhi hanno captato questo particolare è segno che sei stato ferito e probabilmente non hai ancora voltato pagina questo ti impedisce di avere una nuova relazione. Tutti siamo stati scottati e portiamo sulle spalle il fardello dei traumi passati ma ricorda che non è detto che il futuro non sia migliore del passato, non sai cosa ti aspetta. Puoi non fidarti subito ma prova a dare qualche piccola possibilità a chi tiene molto a te. Il futuro potrebbe avere in serbo per te amori sinceri e duraturi.

L’arco in pietra sul fiume:

Vedere l‘arco di pietra sul fiume è molto raro, è un elemento quasi impercettibile e solitamente è la prima cosa che attira un particolare tipo di persona, quelli che non riescono ad innamorarsi, amano l’idea di farlo, ma non si sono mai innamorati e forse non ci sono neanche andati vicino. Sono spiriti liberi e avventurosi, amano viaggiare, scoprire cose nuove, fare avventure. Non si fermano mai. Potresti trovare una persona pronta a condividere con te le tue avventure, come quella di provare a viaggiare insieme verso l’amore.

