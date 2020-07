Test della personalità| Sei più Yin o più Yang?

E tu come sei? sei più luce o buio? notte o giorno? dinamismo o tranquillità? Scoprilo con questo test.

Il concetto di Yin e Yang fa parte della filosofia cinese. Rappresenterebbe la dualità, la differenza, l‘opposizione, nello specifico viene rappresentato graficamente con un Taijitu un cerchio metà bianco e metà nero, atto a rappresentare il giorno e la notte. Per capire l’importanza che il popolo cinese attribbuisce a questo concetto basta pensare che lo Yin (nero) e Yang (bianco) è presente nel Taoismo, nella religione tradizionale cinese ed è alla base della medicina tradizionale cinese.

Lo Yin e lo Yang si possono imaginare come una collina soleggiata e una collina in ombra, la parte soleggiata riflette il giorno e il dinamismo, la pate scura la notte e la tranquillità.

Lo Yin e lo Yang sono opposti ma l’uno non può esistere senza l’altro, si interfacciano si incontrano, come la notte si incontra col giorno al sorgere del sole e viceversa. E tu come sei? sei più luce o buio? notte o giorno? dinamismo o tranquillità? Scoprilo con questo test.

Test: Sei più Yin o più Yang?

1/Il tuo più grande difetto è:

a. Essere troppo bello

b. Essere spesso arrabbiato e aggressivo

c. Essere troppo ingenuo

d. Non ne hai, sei perfetto.

2/Un tuo amico ha bisogno di soldi e li chiede a te, cosa fai?

a. Glieli dai

b. Gli dici di no, non sei una banca

c. Ti inventi una scusa per evitare prestiti

d. Gli dici che non hai soldi

3/La tua stagione preferita è …

a. Estate

b. Primavera

c. Inverno

d. Autunno

4/Una vecchia signora ti chiede aiuto per attraversare la strada:

a. La aiuti con piacere

b. Le dici di si ma controvoglia

c. Non la aiuti

5/Il tuo elemento è:

a. acqua

b. Fuoco

c. Terra

d. Aria

6/Il tuo patner ti lascia le sue patatine

a. Gli dici: “no grazie, non sono mica un bidone della spazzatura”

b. È sicuramente una dichiarazione d’amore, quindi le accetti

c. Non apprezzi il gesto perché le sue patatine ormai sono fredde

7/La tua qualità maggiore è essere:

a. Gentile e disponibile

b. Coraggioso

c. Avere un buon background

d. Non hai qualità

Risultati del test:

Se hai dato più risposte A

Sei più Yin, come il 60% di chi ha fatto il test

“Sei la bontà fatta persona e vuoi che la pace regni in questo mondo. Sei un angioletto. ”

Se hai dato più risposte B

Sei più Yang come il 24% di chi ha fatto il test

“Sei incarnato dal male e hai solo un desiderio, fare del male agli altri. Sei un demone. ”

Se hai dato più risposte C e D

Sei Yin e Yang come il 16% di chi ha fatto il test

“Sei gentile e cattivo allo stesso tempo. “