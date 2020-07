La cosa che rende incerti i segni dello zodiaco

Scopri qual è l’aspetto della vita che rende incerti i vari segni dello zodiaco. Il parere delle stelle, segno per segno.

Quando si ha a che fare con la vita di tutti i giorni è facile avere un mix di sicurezze e insicurezze. Queste ultime, di solito, dipendono per lo più dal modo di affrontare le cose e dalle idee con le quali si va avanti giorno per giorno. Così, può capitare che anche le persone più sicure, abbiano una o più incertezze. Queste possono essere sul loro modo di agire, sulle scelte fatte o, addirittura, sulla propria persona. Di solito, si tratta di incertezze che si preferisce tenere per se e che difficilmente si decide di condividere. E tutto perché ci si vergogna o, in alcuni casi, si preferisce non verbalizzarle al fine di renderle meno vere ai propri occhi. Questo modo di agire può dipendere da vari fattori.

Tra questi uno predominante è l’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Per questo motivo oggi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che sanno tenere duro e qual è il super potere di ogni segno zodiacale, scopriremo cosa rende particolarmente incerti i vari segni dello zodiaco. Un aspetto per il quale è consigliabile controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere le idee più chiare su come agire al meglio per migliorare se stessi.

Ecco cosa rende incerti i vari segni dello zodiaco

Ariete – Il confronto con gli altri

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che amano mostrarsi sempre forti e coraggiose. Attive come poche altre, hanno un costante bisogno di confermare le loro capacità. Ciò li porta ad amare le sfide e ad entrare facilmente in competizione con gli altri. Il loro problema è che non sono pronti a perdere e per questo motivo cercano sempre di competere con persone che reputano al di sotto delle loro potenzialità. Se pensano di aver valutato male le cose e sospettano di rischiare di perdere anche solo una sfida finiscono con lo starci male. Ciò li porta a temere i confronti in generale e a cercare sempre delle scuse per evitare quelli con le persone che considerano potenzialmente pericolose. Un problema che potrebbero risolvere semplicemente lavorando sull’opinione che hanno di se.

Rendersi conto di valere anche in caso di “sconfitta” donerebbe loro una grande libertà. Esattamente ciò che gli serve per non provare più inutili ansie e per cogliere l’aspetto positivo di ogni sfida. Ovvero quello di misurarsi con se stessi.

Toro – La possibilità di dover cambiare le cose

La più grande incertezza che hanno i nativi del Toro è quella dovuta ai cambiamenti. Abitudinari e amanti della routine, vivono ogni più piccola variazione come un problema da risolvere. Si tratta di una problematica che li rende parecchio stressati e che spesso li porta a perdere la concentrazione. In realtà, è un problema che vivono in modo esagerato. E questo perché in realtà hanno tutte le qualità per poter affrontare ogni possibile cambiamento. La pazienza e la lucidità con la quale sanno affrontare ogni problema li rendono infatti persone in grado di prendere sempre decisioni sensate. Comprendere questo aspetto e porre l’attenzione sul loro modo di fare e sulle tante volte in cui sono riusciti a vivere al meglio i cambiamenti sarebbe molto utile. Potrebbero infatti capire che la loro è una paura infondata. E che in realtà dietro ciò che considerano un incertezza si nasconde invece una porta verso infinite possibilità, tutte da cogliere.

Gemelli – Il dover pianificare la vita

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno un modo molto particolare di vivere la propria vita. Bisognosi di sentirsi costantemente vivi, odiano infatti tutto quel che può portarli verso una routine o qualcosa che gli assomigli anche lontanamente. Per questo motivo, non sono soliti fare progetti a lungo termine e quando si sentono costretti in tal senso, vengono colti da un grande senso di incertezza. La loro paura però si basa sul timore di andare incontro ad un destino già scritto. E ciò li spinge a non considerare tutte le variabili del caso. Comprese quelle che comportano i tanti aggiustamenti che si possono fare nel corso del tempo. Imparare a lavorare sulla paura della noia data dal dover ripetere sempre le cose e comprendere che anche i progetti più consolidati, se lo si vuole, possono essere modificati, li aiuterebbe parecchio. In questo modo, infatti, potrebbero creare una base sicura da aggiustare con il tempo e tutto senza costringersi a vivere alla giornata anche quando, in realtà, non è ciò che desiderano.

Cancro – Il fatto che gli altri cambiano

La più grande incertezza dei nativi del Cancro non si basa tanto su loro stessi (almeno non all’apparenza) quanto sugli altri. Letteralmente dipendenti dalle persone che amano e che scelgono di avere al proprio fianco, i nativi del segno vivono infatti con la costante paura che gli altri possano cambiare e che, nel farlo, finiscano con il non volergli più bene. Quest’incertezza costante li rende particolarmente nervosi e spesso di pessimo umore. Sopratutto perché si tratta il più delle volte di un timore che li spinge ad agire con aggressività. Cosa che, a volte è la causa scatenante dei problemi che hanno con gli altri. Imparare ad avere un po’ più di fiducia in se stessi e rendersi conto che cambiare qualcosa non significa mettere in discussione gli affetti, sarebbe loro di grande aiuto. In questo modo, infatti, si sentirebbero più sereni e maggiormente in grado di vivere la propria vita senza dover costantemente controllare quella degli altri.

Leone – Il non sapere cosa pensano gli altri di loro

I nati sotto il segno del Leone amano mostrarsi come persone forti e indipendenti. In realtà, però, hanno un tale bisogno delle attenzioni altrui da dipendere da chi gli sta intorno. Per questo motivo la cosa che li rende maggiormente incerti è il non sapere mai cosa pensano gli altri di loro. Fin quando ricevono consensi si sentono sicuri e tranquilli ma basta anche un solo sguardo difficile da decifrare per far si che il dubbio prenda il sopravvento. Si tratta di una debolezza molto grande perché a volte, pur di piacere agli altri, arrivano a cambiare il loro modo di fare.

Lavorare di più su se stessi ed imparare a sentirsi importanti anche senza stare costantemente sotto la luce dei riflettori, è un buon modo per uscire da questa forma di prigionia. In questo modo, infatti, potrebbero sperimentare nuovi modi di essere e assaporare una forma di libertà che è a loro sconosciuta.

Vergine – La paura di sbagliare

Per i nativi della Vergine, una delle più grandi incertezze riguarda il loro operato. Perfezionisti al massimo sono sempre attenti a giudicare gli altri sotto ogni aspetto. Così quando tocca a loro, il minimo che possono fare è mirare alla perfezione. Se in teoria tutto ciò ha un senso, quando si trovano a dover fare i conti con la pratica, rischiano sempre di bloccarsi. In molti casi, infatti, subentra una paura di sbagliare che li paralizza e li porta a non agire. Un modo di fare che è ovviamente sbagliato e che gli impedisce di migliorare. Iniziare ad accettare che nessuno è perfetto e perdonare negli altri una simile mancanza, li aiuterebbe ad avere un rapporto migliore con se stessi. Esattamente ciò che gli serve per cambiare prospettiva di vita ed abbracciarne una più positiva ed incentrata sulla bellezza di fare esperienze sempre nuove. Una bellezza che non può essere offuscata da nessuna forma di paura.

