I segni zodiacali che sanno tenere duro

Scopri quali sono i segni dello zodiaco che, davanti alle avversità, tengono sempre duro.

La vita, si sa, è fatta di momenti belli e di altri più difficili da affrontare. E, come si sente dire spesso, è in quelli difficili che si capisce davvero chi si ha davanti. Ognuno di noi, infatti, ha un modo diverso di reagire davanti alle avversità. Un modo di fare che dipende dal carattere, dalle esperienze, dal momento che si sta vivendo e che, in alcuni casi, può essere legato anche all’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Per questo motivo, per capire chi è in grado di tenere sempre duro quando c’è qualche battaglia da affrontare, ci vuole solitamente del tempo. In alternativa si può valutare il segno zodiacale, utile per capire alcune caratteristiche di base.

Così, dopo aver visto qual è il super potere di ogni segno zodiacale e quali sono i segni zodiacali che devono migliorare il rapporto con la propria immagine, oggi scopriremo quali segni dello zodiaco sono in grado di tenere duro quando le cose diventano difficili. Un aspetto importante e che coinvolge anche il modo di essere e di sentire. Per questo motivo, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente. In questo modo, infatti, si avrà un’idea più chiara della situazione.

I segni zodiacali che tengono sempre duro

Ariete – Quelli che non ne sono molto capaci

I nati sotto il segno dell’Ariete hanno diverse qualità. Tra queste spiccano quella di aver sempre molta energia da spendere e una buona capacità di rispondere prontamente alle situazioni. Quando sulla loro strada si presentano degli ostacoli, però, il loro atteggiamento non è quello che ci si aspetterebbe. Invece di combattere e di tenere duro, sono infatti più propensi a cambiare strada. E tutto per trovare un percorso più semplice. I nativi del segno, infatti, odiano le complicazioni e quando si trovano a doverne fronteggiare una fanno di tutto per evitare la cosa.

Ciò a volte è possibile ma altre li pone nella condizione di dover andare contro se stessi e combattere in prima linea. Una cosa nella quale non sono bravissimi. Se a volte ci riescono, infatti, è per via dell’aiuto di persone che gli stanno accanto e che riescono a sostenerli e ad aiutarli.

Toro – Quelli che tengono duro con grinta

I nativi del Toro sono persone che amano vivere godendo di ogni piacere che ha vita ha da offrire loro. I momenti difficili, quindi, non sono qualcosa che rientra tra quelle che sono abituati a gestire. E quando possono cercano di evitarli in ogni modo. Eppure, anche se non si direbbe, a questo aspetto se ne unisce un’altro che ha a che vedere con la loro capacità di sopportazione. Capacità che li porta anche ad affrontare con la giusta grinta le situazioni che considerano davvero importanti. Di loro si può quindi dire che pur non amando l’idea di dover lavorare per ottenere qualcosa, quando si trovano davanti all’inevitabile sanno reagire piuttosto bene, mostrando energia e resistenza. Cose che gli tornano più che utili e che li aiutano a raggiungere gli obiettivi preposti, superando i problemi che li intralciano per poi andare incontro ad una vita più serena.

Gemelli – Quelli che cercano di tener duro

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone che cambiano spesso umore e questo li porta a non avere un modus operandi sempre uguale. Davanti alle difficoltà, ad esempio, ci sono delle volte che sanno affrontarle con grinta mentre in altri casi fanno fatica a reggerne il peso. Ciò dipende dal ciò che vivono al momento e da quanto si sentono carichi e motivati. Se sono di buon umore, infatti, riescono a vedere le cose in modo propositivo, accogliendo eventuali problemi come una sfida e lottando per raggiungere i loro obiettivi. Al contrario, quando sono di cattivo umore, o si sentono giù, ogni più piccolo contrattempo finisce con il peggiorare le cose. In questi casi, tenere duro non è affatto nelle loro possibilità. L’unica reazione possibile è quella di chiudersi in se stessi e chiedere aiuto alle persone fidate. Per fortuna, i momenti buoni sono solitamente più numerosi di quelli negativi e ciò li aiuta a vivere a dare il meglio di se in diverse circostanze.

Cancro – Quelli che non sanno proprio tener duro

I nativi del Cancro sono tra i segni più indolenti dello zodiaco. Ciò li porta a non avere alcuna confidenza con le difficoltà della vita. Quando queste si presentano, infatti, tendono a chiudersi in se stessi e a lasciarsi abbattere, spesso più del dovuto. Ciò fa si che anche situazioni obiettivamente semplici da risolvere diventino ai loro occhi più grandi di ciò che sono. Si tratta di un modo di fare tipico dei nativi del segno e tale da complicargli tante volte la vita. Per fortuna, hanno dalla loro parte, amici e persone che sono sempre pronti a dargli una mano. Dovendo parlar per loro, però, si tratta di segni che non sono affatto in grado di tenere duro.

Leone – Quelli che tengono duro solo quando sono sicuri dei risultati

I nati sotto il segno del Leone hanno un modo tutto loro di gestire il quotidiano. Quando si trovano a dover combattere con dei problemi, di solito appaiono propositivi e abbastanza carrozzati. Ciò dipende però dal loro modo di affrontare le cose. Per loro scelta, infatti, cercano sempre di affrontare solo le battaglie che ritengono di poter vincere evitando tutte le altre. Se si trovano a dover affrontare problemi non previsti, quindi, la loro reazione tende ad essere meno positiva di quanto si possa sembrare.

Ciò li rende persone che sanno tener duro solo in determinate situazioni e che, in tutte le altre, finiscono con l’abbattersi o accumulare stress in eccesso che presto o tardi può causargli dei problemi. Motivo per cui, dovrebbero lavorare maggiormente su se stessi in modo da fortificarsi e diventare davvero in grado di tener duro davanti ad ogni avversità.

Vergine – Quelli che tengono duro ma a stento

I nativi della Vergine sono persone che odiano le complicazioni. Ciò dipende in parte da loro essere portati a pensare spesso in negativo. Quando all’orizzonte si profilano dei problemi, infatti, finiscono con l’abbattersi e lo scoraggiarsi. Questo, però, non significa che non sappiano tenere duro. Solo che lo fanno lamentandosi e pensando sempre in negativo. Per assurdo, però, in loro c’è molta più forza di quanto si pensi. Una forza che li rende perfettamente in grado di resistere ad ogni intemperia della vita. Rendersene conto li aiuterebbe a gestire al meglio le energie e a ragionare in modo pratico e positivo sulle possibili soluzioni. Qualcosa in cui eccellono ma che quando sono sotto pressione tendono a dimenticare, presi come sono ad abbattersi e a vedere tutto nero.

