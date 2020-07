Politano | Il calciatore a Capri con Ginevra Sozzi, tenerezze sotto al sole

Matteo Politano, calciatore dell’Inter attualmente in forza al Napoli, sta vivendo una nuova storia d’amore con Ginevra Sozzi. Abbracci bollenti a Capri.

Matteo Politano sembrerebbe aver dimenticato del tutto Silvia Di Vincenzo, l’attaccante di proprietà dell’Inter, attualmente in prestito al Napoli, ha cambiato vita con la nuova fiamma Ginevra Sozzi. Quello che aveva tutta l’aria di un colpo di fulmine sta, pian piano, diventando un legame serio e profondo. Lo testimoniano, fra le altre cose, le dediche reciproche fatte sui vari social dalla pr e il calciatore che, quotidianamente, si scambiano tenerezze.

Lei lo aveva fatto in occasione della finale di Coppa Italia vinta dal Napoli, anche grazie ad un rigore calciato dallo stesso Politano. Poi sono iniziate le vacanze e, se per Matteo ancora c’è da fare qualche sgambata con i partenopei quasi al termine della stagione, la Sozzi può gustarsi i primi momenti sotto al sole. Lì la nota pr sfoggia il meglio di sé non soltanto a livello estetico.

Politano, nuova vita per il calciatore: tenerezze con Ginevra Sozzi a Capri

Più d’uno, infatti, il riferimento al sentimento amoroso che coinvolge la coppia: “Il cuore, dopo averlo dato a te, non lo avrà nessun altro”. Si legge su Instagram in una delle tante dichiarazioni al miele che possiamo scorgere, poi la foto a Capri. Un panorama mozzafiato a suggellare un’unione fiabesca. Lo ribadisce anche Politano stesso, postando lo scatto accompagnato dalle parole di una celebre canzone di Vasco Rossi: “Quello che potremmo fare io e te, non si può neanche immaginare”. Un cuore finale rinnova la passione sempre ardente anche sul piano testuale e dialettico.

La Sozzi risponde con un più diretto: “Ti amo fino alla luna e ritorno”. Particolari di un sentimento sempre più vivo che prende forma e somiglia sempre più ad un fiore di campo. Il più bello, da coltivare insieme oltre ogni avversità. Politano ormai è completamente immerso in una nuova avventura sentimentale, lo stesso vale per la Sozzi. Il prossimo passo sarà altrettanto inaspettato ma pur sempre atteso e disarmante. Proprio come Capri al sole, in grado di scaldare i cuori e i sensi con semplicità e ardore.

