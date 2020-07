Paola Turani sta sfoggiando in questo inizio estate 2020 meravigliosi costumi da bagno: lo sapevi che sono tutti della stessa marca? Scopri quale, quanto costano e dove comprarli.

La riccissima influencer dagli occhi azzurri, Paola Turani, propone in tutte le stagioni infinite fonti di ispirazione per ciò che concerne abbigliamento e accessori ma in estate c’è solo un capo con cui, anno dopo anno, ci fa sognare: il costume da bagno.

In questo 2020 i modelli da lei proposti sono all’insegna della semplicità e della raffinatezza, tra volant e disegni dal sapore arabeggiante ma estremamente sottili e dal tratto

In molti sono rimasti affascinati dai modelli proposti dalla Turani in queste settimane e ora si chiedono dove acquistare qualche costume proprio uguale ai suoi.

Scopriamo allora insieme la marca dei costumi sfoggiati da Paola Turani, il loro costo e, ovviamente, dove acquistarli.

Paola Turani costumi da bagno Wikini

Si potrebbe dire che per questa estate 2020 Paola Turani abbia optato per il “fai da te”.

L’influencer infatti ha realizzato una capsule collaction per Wikini Woxer e ora non fa che sfoggiarla nei suoi più affascinanti scatti Instagram.

Ci sono bikini e costumi interi, alcuni dei quali anche abbinati tra loro come quelli rossi e verde militare, e poi due pezzi con volant, arricciati e in colorazioni estremamente raffinati.

Alla linea di costumi Paola ha deciso anche di abbinare un pantalone lungo in tinta con uno dei costumi così da rendere la collezione ancor più completa e affascinante.

Lontana dalla moda dei costumi ipersgambati e dei glitter, Paola Turani propone una collezione estremamente sobria e raffinata, giocata su cromie non eccessivamente accese ma perfette per esaltare l’abbronzatura.

Ma quanto costa un costume firmato “Turi”? 75 euro per i due pezzi e 80 euro per i modelli interi, entrambi acquistabili cliccando su Wikini Woxer.

Per esser belle e affascinanti come Paola Turani in barca e al mare ecco dunque i costumi che stavate cercando.

Non resta che scegliere il vostro modello preferito.