Federica Nargi | Lady Matri in spiaggia, la foto conquista i fan

Federica Nargi, suadente e luminosa sulle spiagge della Puglia, omaggia il Salento con uno scatto vertiginoso in costume che fa girare la testa ai followers di Instagram.

Un’estate per godersi l’Italia. Questo bisogna fare, almeno per quest’anno in cui l’importante sembra essere ridurre i rischi al minimo, con la pandemia da Coronavirus che continua a preoccupare, cercando di aumentare il tasso di relax prima che cominci nuovamente la routine lavorativa. Prova a farlo, fra le altre, anche Federica Nargi. Modella e showgirl che, nonostante la bella stagione sia ormai in pieno svolgimento, a lavorare a pieno regime ha ripreso relativamente da poco in quanto le misure preventive anti-Covid non permettevano assembramenti reiterati e quindi i set fotografici, che man mano stanno tornando con un diverso protocollo precauzionale, erano chiusi.

Allora, non è così strano vedere la Nargi posare per diversi brand di intimo al fine di pubblicizzare nuove collezioni di capi sempre più aderenti e interessanti per modelli e tendenze. Nel frattempo, però, fra un impegno e l’altro, lady Matri si prende qualche giorno di vacanza per ricaricare le batterie. Staccare la spina, ma non del tutto.

Federica Nargi, incantevole in Salento: foto in spiaggia per i followers

Federica Nargi, infatti, mantiene il contatto con estimatori e colleghi anche attraverso Instagram: il suo numero di followers, quindi, è sempre in costante aumento grazie ai suoi contenuti multimediali. Le foto che posta sono sempre un piacevole argomento di conversazione e non solo, complici i costumi che spesso l’ex velina indossa.

Non tradisce le attese nemmeno sulle spiagge dell’assolata Puglia, a Porto Cesareo. Presso il Togo Bay Beach, infatti, la Nargi si ritempra e rifocilla la vista dei seguaci più fedeli con uno scatto in costume dal sapore di libertà. Un cuore azzurro – come il mare cristallino del Salento – accompagna la didascalia che apre le porte ai sogni dei fan. Il corpo della 30enne romana è voluttuoso e proporzionato al suo incanto: i primi accenni di tintarella, poi, danno quel tocco in più ad una bellezza mai scalfita. Come cantava Edoardo Vianello: “Per quest’anno, non cambiare: stessa spiaggia, stesso mare”. Federica Nargi sembrerebbe averlo preso in parola.

Visualizza questo post su Instagram 💙 Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi) in data: 9 Lug 2020 alle ore 11:11 PDT

