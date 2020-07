Extension a clip | come funzionano e come applicarle ai capelli

Negli ultimi tempi stanno andando molto di moda: le extension a clip sono pratiche, veloci e risparmiose

Extension a clip, l’unica vera risposta per tutte le donne che vogliono cambiare look spesso senza dover per forza andare dal parrucchiere. Una soluzione ideale e pratica, anche perché così è possibile diventare diverse ogni giorno. In più danno volume ai capelli e li possono anche allungare. In più la gamma accontenta davvero tutti i gusti.

Una tecnica innovativa e che risponde alle esigenze delle donne moderne. Sono extension che potete applicare ai capelli direttamente grazie ad alcune clip e non hanno bisogno di una cura particolare. Praticamente in dieci minuti potete essere pronte, giusto il tempo di truccarvi e darvi una sistemata. Soprattutto sono realizzate con materiali atossici e quindi almeno sulla carte non esiste il rischio di danneggiare i capelli o il cuoio capelluto.

Sono extension non sintetiche, realizzate con capelli veri vendute sotto forma di fasce. Quindi come i capelli veri possono essere lavate e trattate con shampoo, balsamo e creme. Inoltre possono essere accorciate in base alla misura preferita, asciugare con il phon e la piastra senza problemi. I produttori consigliano comunque di rimuoverle prima di coricarsi oppure quando si fa il bagno in vasca o in piscina.

Extension a clip, vediamo come applicarle

I vantaggi delle extension a clip sono tantissimi. Bastano poche mosse per montarle e sono più economiche rispetto ad un trattamento nei saloni di coiffeur e di bellezza. Ma si adattano anche perfettamente ai capelli naturali e le possiamo trovare sia lisce che ricce. Quindi sono adattabili ad ogni tipo di capigliatura, anche quelle più strane.

E adesso vediamo come applicare le extension a clip. Cominciate a dividere i capelli in due parti, usando il pettine oppure le dita. Dovete fare una linea in orizzontale, partendo dalla tempia destra e andando verso quella sinistra. Poi prendete la sezione superiore dei capelli, fissandola con le forcine oppure un elastico per capelli in modo che resti ferma. Poi aprite la clip dell’extension facendo combaciare la parte superiore con la linea orizzontale di divisione dei capelli. A quel punto chiudete la clip facendola scattare in modo che non si muova più.

Attualmente in commercio esistono due tipi di extension a clip, quelle in una ciocca sola oppure in più ciocche. Nel primo caso, iniziate a chiudere le clip partendo da quella in alto seguendo il senso fino a quella sulla nuca. Nel caso ci siano in più ciocche, applicatele ai capelli una alla volta, distribuendole in maniera uniforme.

E per conservarle usate un luogo pulito e asciutto, lavandole almeno ogni 3-4 utilizzi, sempre in maniera delicata per non danneggiarle. Basta immergerle in una bacinella con acqua e shampoo, lo stesso che usiamo abitualmente.