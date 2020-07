Temptation Island 2020 | Un tentatore ha querelato Robbie Williams

Tra i tentatori di Temptation Island 2020 troviamo Simone Garato, cantautore che qualche anno fa querelò Robbie Williams



Temptation Island 2020 non fa parlare di sé solo per le coppie che sono in crisi dopo solo una settimana, come quella composta da Sofia ed Alessandro, ma anche per i suoi protagonisti. Tra i tentatori infatti troviamo anche Simone Garato. Non tutti lo sanno ma ha una grande passione. quella della musica: è infatti un cantautore.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Temptation Island anticipazioni: Antonella Elia picchia Pietro? Il gossip

Il giovane nel 2013 aveva anche avuto il coraggio di querelare un mostro sacro della musica mondiale Robbie Williams. Il tentatore ha querelato Williams per plagio a causa della la somiglianza tra i pezzi Be a boy e What I feel, scritto e pubblicato dal tentatore nel 2010. Simone aveva dichiarato di aver sentito il ritornello in radio e di essere rimasto a bocca aperta. Non è noto come si è conclusa la vicenda ma sicuramente dopo Temptation il tentatore potrà fare chiarezza sulla vicenda e riprovare a far successo con la sua grande passione.