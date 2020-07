Se è vero che la bellezza è soggettiva, è vero anche che certi tipi di visi lasciano pressoché tutti incantati. Specialmente nel mondo dello show business. Ma com’è possibile che, proporzioni fisiche alla mano, ci sono volti che definiamo comunque bellissimi?

Il fascino, si sa, non è conteggiabile attraverso delle immagini, tutt’altro. È proprio ciò che ruota attorno ai tratti di un viso o di un corpo a conferirgli quell’attrattività che difficilmente ci sappiamo spiegare.

Ma è anche vero che, nonostante il passare delle epoche e dei canoni, ci sono delle facce che vengono sempre definite spettacolari.

Dunque sembrerebbe quasi che, talvolta, la bellezza potrebbe persino dirsi oggettiva.

È il fascino delle star a renderle belle

Se non fosse per quei casi in cui accade esattamente il contrario.

L’allure che ruota intorno ad una star è tale da surclassare i suoi tratti somatici e, dove decisamente imperfetti, renderli incantevoli.

È ciò che accade quando si dice “non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace”. E in effetti non c’è obiezione che tenga di fronte al gusto personale.

Quello che indubbiamente lascia senza parole è constatare ogni volta il magnetismo dato dagli aspetti che vanno ben oltre le ottime misure delle proprie caratteristiche fisiche.

Lady Gaga ha da sempre dichiarato di lottare apertamente con il suo aspetto, eppure i talenti e la personalità di cui è piena le hanno permesso di arrivare ad aggiudicarsi un premio Oscar.

Questo senz’altro non ferma i cosiddetti haters, ma annovera la star nell’elenco di quelle più amate e di conseguenza ammirate.

Sarah Jessica Parker, celebre per il suo personaggio sempre alla moda nella serie Sex and The City, può definirsi certamente lontana dall’avere i lineamenti del viso delicati. Ma nonostante ciò, non può dirsi non attraente, anzi. È obiettivamente una donna affascinante, come mai?

Proprio perché la bellezza, quella vera, ha tali e tante sfaccettature da andare così oltre l’esatta linea di un naso o uno zigomo, che quando ci cattura sappiamo difficilmente argomentarlo.

E sarebbe veramente importante se ognuna di noi se ne rendesse conto. Con buona pace dell’Uomo Vitruviano.

Samanta De Santis