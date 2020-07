Se ami i jeans e anche in estate proprio non puoi rinunciarvi scopri con noi i modelli più leggeri e comodi per la stagione calda, inclusi i possibili abbinamenti da testare.

Le temperature salgono sempre più, l’afa si fa sentire ma nella mente di molte donne ci sono sempre e solo loro: i jeans!

Eh già, se c’è chi già all’avanzare della primavera li ripone nell’armadio per tornare a sfoderarli solo ad autunno inoltrato, c’è anche chi proprio non sa farne a meno.

Le griffe non hanno potuto che adeguarsi a simili pressanti richieste e così, per questa estate 2020, sono diversi i marchi che sfoderano jeans a prova di alte temperature.

Ma come deve esser il jeans per l’estate? Senza dubbio comodo, poi fresco, non oppressivo e magari anche un po’ sbarazzino per rispecchiare meglio il modo vacanziero della stagione.

Le alternative fortunatamente sono veramente numerose per questa estate e rispecchiano tali requisiti e molto di più. Scopriamole insieme!

Jeans donna estate 2020, modelli consigliati

Per sfoggiare i jeans anche sotto il solleone estivo occorre senza dubbio scegliere con cura i modelli più adatti. Tessuti leggeri, innanzitutto, e, ovviamente, silhouette comode e fresche.

Senza dubbio la faranno da padrone gli shorts, un vero e proprio must dell’estate che, come vi avevamo spiegato in Shorts estate 2020 | Dal lino al jeans, i modelli must have dell’anno, si presentano spesso nella variante denim. A giocarsela con questo evergreen sono quest’anno i modelli ampli e comodi. Il 2020 pare infatti l’anno di boyfriend e mom jeans, con una mensione speciale per i jeans cropped alla caviglia.

Infine, per conferire ai jeans un’aura ancor più estiva, largo ai colori, incluso naturalmente l’intramontabile bianco che fa veramente estate.

Sembra dunque che in fatto di jeans questa estate 2020 proprio non faccia mancare le opzioni tra cui scegliere. Analizziamole allora più nel dettaglio e scopriamo anche qualche interessante abbinamento da sperimentare.

Shorts in denim – Come abbiamo anticipato sono il mito intramontabile che anche quest’anno giunge a farci visita. Senza dubbio garanzia di freschezza e leggerezza, sono il must di chi vuole gambe in primo piano, soprattutto se nella super glamour variante a vita alta che evidenza anche il lato B. Come abbinarli? Zainetto e sneakers sembrano nati per questo look.

Jeans larghi – Mom jeans, boyfriend jeans, quest’anno non avete che l’imbarazzo della scelta per togliere di mezzo l’oppressione del jeans skinny che in estate risulta veramente intollerabile. Come per l’inverno, anche l’estate amerà il modello slouchy con vita alta e gamba ampia che si restringe poi alla caviglia. Il tocco in più? Sperimentarli nei moltissimi colori pastello tra cui non avrete che l’imbarazzo della scelta.

Jeans strappati – Se sono una vera e propria certezza per le star figuriamoci quanto possiamo puntarvi noi comune mortali. Rihanna, Sara Jessica Parker e le sorelle Hadid sembrano proprio non poterne fare a meno e ci insegnano che l’intensità dello troppo è un dettaglio puramente personale: da chi li ama distrutti a chi appena consumati, i jeans strappati non falliscono mai soprattutto se abbinati a un bel paio di tacchi che li rendono super sexy.

Jeans cropped – Possono arrivare al polpaccio o alla caviglia ma l’importante è che per l’estate sono stati realizzati in tessuti leggerissimi. Ciò ci regala l’opportunità di sperimentarli in varianti a palazzo così come super aderenti a patto però di tenere a mente il dettaglio più importante: le scarpe. Con un simile pantalone questo accessorio finisce infatti inevitabilmente in primo piano: per slanciare la figura vi consigliamo dei modelli con il tacco anche se le sneakers non sono certo tabù.

Jeans bianchi – Un vero, intramontabile evergreen dell’estate. Adatti davvero a qualsiasi occasione, possono esser informali con le sneakers o da sera con un sandalo o una bella zeppa. Volete un effetto veramente super chic ed estivo? Optate per un look total white. Per gli accessori invece, consigliassimo il metallizzato sia oro che argento per regalare ancora più luce all’outfit.

Jeans colorati – L’arrivo delle belle giornate non può che portare una ventata di colore nel guardaroba, inclusi i jeans ovviamente che per l’estate 2020 si tingono di tutte le sfumature pastello, lilla in primo piano come must della stagione. Andranno poi per la maggiore il giallo, il rosso e l’arancione, ma anche l’azzurro, l’acquamarina e il blu pavone. Le più ardite potranno optare per look monocromatiche altrimenti suggeriamo in abbinamento capi dai colori più basici come bianco o nero.

Amanti dei jeans 365 giorni l’anno sembra che questa estate 2020 sia per voi una stagione più che propizia: le opzioni da sperimentare certo non mancano e i tessuti leggeri, che vanno sempre più facendosi spazio assieme a modelli ampi e comodi, rendono il jeans un capo a prova di afa.

Avreste mai potuto sperare di meglio?

Fonte: blog.cliomakeup.com