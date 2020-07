Indivia belga | Perché fa bene alla salute

Scopri perché mangiare ogni giorno indivia belga può far bene alla tua salute.

Che le verdure facciano bene alla salute è ormai risaputo. Ricche di fibre, vitamine e sali minerali, aiutano il nostro organismo a funzionare al meglio. Ogni verdura ha in se delle caratteristiche particolari che la rendono più o meno adatta a chi la mangia.

Tra quelle considerate particolarmente benefiche per via delle loro tante qualità, c’è l’indivia belga, un vero toccasana per la salute che andrebbe inserito il più possibile nell’alimentazione di tutti i giorni. Scopriamo quindi quali sono i motivi per cui fa bene mangiare questo tipo di insalata.

Indivia belga. Tutti i motivi per cui fa bene alla salute.

L’indivia belga, nota anche come scarola o cicoria belga, è un tipo di verdura molto particolare e per questo facile da riconoscere. Si contraddistingue per la sua natura croccante per il sapore amarognolo.

Oltre ad essere un tipo di verdura particolarmente gradito, si tratta anche di un alimento ricco di proprietà benefiche. Mangiarla è quindi consigliabile a chiunque miri ad un’alimentazione in grado di apportare benefici all’organismo. E tutto per i motivi a seguire.

Rinforza il sistema immunitario. Grazie alla presenza di vitamine e sali minerali, la belga rende il sistema immunitario più forte, rivelandosi una verdura ideale da mangiare in ogni stagione.

Ha pochissime calorie. Con 15 calorie per 100 grammi, l’indivia belga è amica della linea. Particolarmente indicata a chi ha bisogno di perdere peso, è anche ottima perché aiuta a raggiungere più facilmente il senso di sazietà.

È ricca di fibre. Con un buon quantitativo di fibre, si rivela ottima per depurare l’organismo, per aiutare l’intestino e la salute in generale.

Contiene minerali e vitamine. La presenza di vitamine e minerali ne fanno un alimento perfetto per chi desidera integrarli in modo naturale attraverso la dieta.

Regola l’intestino. L’indivia belga aiuta a regolare l’intestino riportandolo ad un funzionamento regolare e contrastando sia casi di diarrea che di stitichezza.

Ha proprietà diuretiche. Tra le altre cose, questa verdura aiuta anche a stimolare la diuresi svolgendo un effetto detox.

È ricca di calcio per le ossa. La presenza di calcio fa si che l’indivia belga sia un alimento che aiuta ad integrare il calcio e che, quindi, fa bene alle ossa.

Fa bene al fegato. Tra le sue tante qualità c’è anche quella di far bene al fegato, alleggerendolo e depurandolo in modo naturale.

Migliora la circolazione. L’indivia belga rende più fluida la circolazione, regolando anche i livelli della pressione.

È importante ricordare che l’indivia belga tende ad assorbire i pesticidi. Per questo motivo, quando la si mangia è importante sceglierla sempre di tipo biologico.

Come mangiare l’indivia belga

L’indivia belga è una verdura duttile che si può mangiare sia cruda che cotta. Nelle insalata si presta benissimo se associata alla frutta come, ad esempio, la mela.

Cotta è ottima alla griglia o al vapore, e si presta bene per accompagnare secondi piatti di ogni tipo. Chi non ama il suo sapore amarognolo può invece cuocerla in padella. Questo genere di cottura, infatti, la priva di gran parte del suo aroma.

Mangiare ogni giorno l’indivia belga o inserirla nella propria alimentazione è un modo per mangiare bene e mantenersi in salute, specie se si tende a mantenere una dieta sana e bilanciata.