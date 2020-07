Gambe perfette | 5 trucchi da provare per scoprire le gambe in...

In estate si scoprono le gambe e ogni donna vuole sfoggiarle nella loro veste migliore. Scopriamo allora alcuni trucchi per renderle semplicemente perfette.

Gonne corte, abiti leggeri e svolazzanti, shorts e tanto altro ancora. La moda estiva ci porta a scoprire le gambe e per noi donne questo può voler dire tanta libertà ma anche tanti pensieri in più.

Chi può dire infatti di avere gambe veramente perfette pronte per essere mostrate al mondo?

Vene varicose, peli incarniti, capillari visibili, macchie e chi più ne ha più ne metta. Diverse sono le piccole imperfezioni che possono giungere a rendere le nostre gambe ben lontane dalla perfezione estetica.

Possiamo porvi rimedio? Senza dubbio sì e con piccoli stratagemmi decisamente poco impegnativi ma dai grandi risultati.

Proviamoli insieme!

Come avere gambe perfette da scoprire in estate?

Naturalmente per ogni problema, qualora permanente e vistoso, sarebbe bene rivolgersi a uno specialista e adottare soluzioni di maggior impatto. Per i peli incarniti ad esempio la soluzione potrebbe esser cambiare tecnica ci depilazione e in ciò l’estetista potrà consigliarvi al meglio, mentre per le vene varicose occorrerà rivolgersi a un medico specialista.

Se invece si tratta di piccole problematiche e inestetismi minori possiamo provare a porre rimedio da sole grazie a qualche piccolo stratagemma.

Quali sono le migliori tecnici da metter in gioco per avere gambe perfette?

Fondotinta – Il make-up è sempre un alleato prezioso e tra BB cream per il corpo, calze spray e CC cream non avrete che l’imbarazzo della scelta.

Autoabbronzanti – A patto di saperlo applicare con perizia, garantisce un risultato modulabile e a lunga durata, perfetto per dare colorito e uniformità senza dover trascorrere lunghe ore sotto il sole.

Calze compressive – Sono il supporto ideale per chi soffre di vene varicose, persone che ovviamente dovranno anche preoccuparsi di rinfrescare spesso le loro gambe e, quando possibile, tenerle sollevate.

Ricordate inoltre di mantenere la pelle sempre ben idratata ed eseguire uno scrub periodico per togliere le cellule morte e uniformare il colorito, rendendo anche la pelle più liscia e luminosa.

Avere gambe veramente impeccabili sembra dunque più facile del previsto: qualche accortezza e sarete pronte per vivere l’estate a suon di minigonne e abito svolazzanti.

