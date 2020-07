Emanuele Filiberto in politica | l’erede ha deciso, nasce ‘Realtà Italia’

Nuova avventura per Emanuele Filiberto di Savoia. Con un’intervista anticipa la nascita del suo movimento per un’Italia migliore

Emanuele Filiberto di Savoia rompe gli indugi e scende in campo. O meglio in politica, perché ha deciso di fare nascere un movimento che chiamerà ‘Realtà Italia‘ come ha spiegato al ‘Corriere della Sera’. Ha detto di essere stufo di vedere una politica che va avanti a selfies, mentre al contrario servono piani concreti per fare ripartire l’Italia. In realtà però non è ancora chiaro dove avrà sede (Roma o Torino le due possibilità) e di cosa si occuperà. Potrebbe limitarsi ad essere un movimento di idee, lo dirà il tempo.

L’erede di Casa Savoia però ha deciso di passare all’azione perché “non è questa l’Italia che sognavo in esilio. I giovani senza futuro, non mi convince il governo e neppure l’opposizione che riempie le piazze”. Emanuele Filiberto spiega che non ha bisogno della politica per vivere e intanto sta studiando la squadra. Ha parlato con noto imprenditori, come Brunello Cucinelli, lo chef stellato Davide Oldani, dirigenti nel settore turismo e infrastrutture. Il resto lo capiremo presto.