Elisabetta Canalis | Colazione bollente per i fan, foto in intimo da urlo

Elisabetta Canalis | Colazione bollente per i fan, foto in intimo da...

Elisabetta Canalis incanta i followers di Instagram con una “colazione speciale”. La foto in intimo diventa virale, a quanto pare il mattino ha l’oro in bocca.

“Il mattino ha l’oro in bocca”, guardando Elisabetta Canalis non possiamo non essere d’accordo con un proverbio sempre attuale. L’oro – per così dire – contemporaneo sono i followers che danno, a chi merita, lustro a una celebrità in espansione. La Canalis, da tempo, è un’icona dello spettacolo italiano e il suo rapporto con gli affezionati – specialmente da quando vive in America – è sempre stato molto diretto.

La quotidianità di una donna di spettacolo ha sempre qualcosa da invidiare: moltissimi, infatti, bramano il suo stato di forma. 42 anni e lo sprint di una giovanissima, merito anche dei continui allenamenti che la showgirl sarda non smette di fare per conquistare l’attenzione (mediatica e non) che merita. Elisabetta, sin dagli inizi della sua carriera, ha intrattenuto collaborazioni con i più diversi brand di intimo per dare risalto a nuove collezioni e proposte con l’arrivo della bella stagione.

Elisabetta Canalis, la foto in intimo conquista gli affezionati su Instagram

Con il tempo, le collaborazioni sono andate avanti e questo sodalizio professionale, con made in Italy e non solo, è ancora in essere grazie ai risultati che la Canalis ha mostrato negli anni: il suo fascino è una garanzia, in particolare modo d’estate dove la prova costume è superata sempre a pieni voti. Stavolta ci ha messo lo zampino, anzi il bikini, Intimissimi che l’ha voluta fortemente per rilanciare il brand dopo il periodo di pandemia.

Poche parole, tanta sostanza, su Instagram tanto basta per catturare l’attenzione dei fan che hanno potuto, così, apprezzare la “colazione” particolarmente invitante che attendeva l’ex velina e modella, oltre che showgirl. Il due pezzi mostra décolleté e addome da favola, cura e attenzioni fanno ancora la differenza su un personale allenato e mantenuto come un tempio da custodire.

Allora, i più fedeli rimangono estasiati da questo ‘rituale pagano’ della contemplazione del bikini. Fioccano, nel frattempo, like e commenti. Soprattutto a colazione, perchè – come volevasi dimostrazione – il mattino ha l’oro in bocca. E altrove, a quanto pare.

Visualizza questo post su Instagram Italian breakfast 🇮🇹 @intimissimiofficial #intimissimigirls #invisiblebra #ad Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 9 Lug 2020 alle ore 2:57 PDT

