Secondo uno studio britannico, per essere felici in coppia basterebbe tenere il pigiama nell’armadio, scopri perchè funziona.

Avere una relazione felice, appagante e duratura è l’obiettivo di molte coppie. E per realizzare i vostri sogni vi forniamo spesso tantissimi consigli e tutte le novità sugli studi condotti sull’argomento. Per farvi raggiungere la felicità coniugale vi abbiamo svelato le 4 parole chiave per la felicità in qualsiasi relazione così come il punto in comune delle coppie più felici e durevoli e anche le 5 cose da fare una volta al mese per assicurare la felicità nella coppia… oggi vi vogliamo raccontare di uno studio britannico secondo il quale per essere felici in coppia basterebbe semplicemente dormire nudi. Scopri perchè farlo in questo articolo.

Coppia: la chiave della felicità è dormire così…

Secondo questo studio britannico c’è una sola cosa che dovreste fare per essere felici in coppia e la dovreste fare tassativamente prima di mettervi a letto ed è…. togliervi i vestiti! Meno vestiti indossi quando dormi con lui più felici sareste, questa è la conclusione di uno studio condotto da Cotton USA e riportato dal DailyMail.

Per giungere a questa conclusione, gli autori dello studio hanno intervistato 1.004 coppie britanniche. Alle coppie è stato chiesto se ritenessero vivere una relazione felice e cosa indossavano per dormire. Secondo la conclusione di questo studio le coppie che si reputavano più felici dormivano svestite nella misura del 57%, seguite dalle coppie che non riescono a rinunciare al pigiama, il 48% e dagli amanti della camicia da notte che si aggiudicano il terzo posto con il 43%. In ultima posizione troviamo i seguaci della tutina alla quale ha dichiarato di non rinunciare il 38% dei coniugati felici.

Ma perchè dormire nudi favorirebbe la felicità dell’unione?

La spiegazione è molto semplice, la nudità incoraggia gli abbracci e le coppie che si fanno le coccole sono più felici. Inoltre le coccole e i benefici sulla salute sono noti tanto che è stato assodato che abbiamo bisogno tutti di almeno 8 coccole al giono e questo bisogno viene avvalorato dalla nascente tendenza della demisessualità nella quale il concetto di sex friend viene superato da quello dell’hug friend.

Nessuna scusa quindi per non dormire come mamma vi ha fatto, neanche quella del freddo! Il corpo umano è un eccellente calorifero e mentre ve ne stare abbracciati al caldo il vostro corpo produce endorfine e dopamina.

Questo sondaggio ha concluso anche che oltre a dormire nudi è importante scegliere bene le lenzuola affinché una coppia sia felice. Il letto deve essere fresco, profumato, accogliente e pulito oltre che delicato sulla pelle. Quindi vietato fare spuntini a letto!

Ora non avete più motivi per non rinunciare agli indumenti a letto. La felicità della tua coppia dipende da questo!

