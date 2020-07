Certo che un pezzo di cioccolato fondente non è per nulla paragonabile a uno di cioccolato al latte in termine sia di calorie e benefici. Consumare il cioccolato fondente ogni giorno apporta diversi benefici al nostro copro, scopriamo quali.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Cioccolato fondente: proprietà, benefici, controindicazioni e come mangiarlo

Cioccolato fondente: proprietà e benefici

Il cioccolato fondente è un alimento conosciuto, si utilizza in cucina per preparare diverse ricette o per deliziare il palato durante il giorno. E’ un alimento ricco in nutrienti, infatti dal punto di vista nutrizionale è il migliore cioccolato per la salute, ma deve contenete almeno il 70% di cacao.

Si ricava dai semi di una pianta chiamata Therobroma cacao L, conosciuto già al tempo dei Maya che definivano la pianta “cibo degli Dei”. Si può trovare in commercio con percentuale diversa di cacao ma anche aromatizzata al peperoncino, con scorze d’arancia e al pistacchio.

Soffermiamoci al cioccolato fondente con almeno il 70% di cacao, che è ricco di antiossidanti e polifenoli e per questo apportano benefici alla salute. In dettaglio contengono gli acidi grassi insaturi, tra cui l’acido oleico, che ha proprietà antinfiammatorie. Inoltre apporta sali minerali come magnesio, potassio, rame e ferro, ma non contiene il colesterolo, nonostante sia un alimento grasso.

Quindi già un buon motivo per mangiare ogni giorno il cioccolato fondente, ne bastano solo 10 grammi.

Inoltre abbassa la pressione sanguigna, infatti è consigliato ai soggetti con problemi cardiovascolari. Infatti si abbassa la pressione e le arterie rimangono pulite favorendo l’afflusso di ossigeno al cervello. In questo modo si migliora la memoria e la concentrazione e riduce il senso di fatica. Consigliata quando si lavora o si studia tanto, bastano davvero due quadratini di cioccolato fondente per avere una carica in più favorendo l’apprendimento. La pelle sarà protetta dai raggi Uv grazie ai flavonoidi in esso contenuti, ma non dimenticate di applicare comunque la protezione solare prima dell’esposizione al sole.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Cioccolato | Come mangiarlo quando si è a dieta

I polifenoli invece vanno a migliorare la sensibilità all’insulina, la sazietà aumenta grazie alla fibra che riduce il desiderio di mangiare altri alimenti e così si evitano aumenti di peso. Il cioccolato va a stimolare la produzione si serotonina, giovando al buon umore e benessere, un vero e proprio alimento anti stress e anti depressivo.

Il cioccolato fondente è consigliato alle persone che praticano un’attività fisica, in quanto si migliora l’ossigenazione dei tessuti e si ha un maggior apporto di sangue ai muscoli. Un elisir di lunga vita si può definire il cioccolato fondente visto tutti i benefici che apporta.

Controindicazioni