Astrologia | Il tuo super potere secondo le stelle

Scopri qual è il tuo super potere in base al tuo segno zodiacale. Il parere delle stelle segno per segno.

Ognuno di noi nasce con delle caratteristiche che, in qualche modo, lo rendono una persona speciale. Queste vanno poi alimentate e curate nel corso del tempo e a volte possono restare latenti anche per diversi anni. In ogni caso risiedono in noi e sono sempre pronte ad emergere in caso di necessità. Chi si conosce bene, probabilmente, conosce già i suoi punti di forza e quali modo di essere ne fanno una persona diversa dalle altre. Non tutti, però, hanno una simile capacità. E molte persone rischiano di non scoprire mai qual è la loro caratteristica più speciale.

Visto che almeno una di queste deriva dall’influenza delle stelle, oggi dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che attirano i vampiri energetici e quali segni dello zodiaco devono migliorare il rapporto con la propria immagine, scopriremo qual è il super potere che ci rende speciali. E tutto in base al segno zodiacale. Trattandosi di un argomento che è spesso legato alla parte più intima di noi, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente. In questo modo, infatti, si avrà un’idea più chiara di se e si potrà addirittura individuare due poter o cogliere più sfumature di quello principale.

Scopri che super potere hai in base al tuo segno zodiacale

Ariete – La velocità di reazione

Da sempre pronta all’azione sei una persona che sa sempre come agire. Ciò avviene in qualsiasi circostanza e fa di te una persona con una capacità di reazione davvero rapida. Là dove gli altri si fermano a riflettere anche per ore, tu sei già partita in quarta senza neppure esitare un secondo. Certo, questo tuo modo di agire alle volte può portarti a sbagliare. Ciò nonostante è quel che ti riesce meglio e che tante altre volte ti aiuta a fare le scelte più giuste per te.

Forse potresti affinare il tutto, sforzandoti di valutare almeno per un secondo le opzioni disponibili. Ma si tratta di una modifica davvero piccola perché soffermarti troppo ti priverebbe di quel misto di incoscienza e di voglia di fare che sono tipici di te. E che pertanto ti rendono così speciale.

Toro – La determinazione

In quanto nativa del Toro hai diverse qualità che possono essere considerate importanti. Tra queste ci sono la pazienza, una certa dose di saggezza e la calma interiore che sai trasmettere in ogni momento. A renderti davvero speciale, però, c’è la tua innata determinazione. Una qualità che non dimostri sempre e che pertanto funge quasi da super potere. La tua indole pigra, ti spinge infatti a cercare sempre di ottenere ciò che desideri con il minimo sforzo. Quando, però, hai davanti a te un obiettivo da raggiungere e al quale tieni, la tua voglia di successo ti spinge a dare il massimo. Ciò significa spingersi oltre ogni limite. Una cosa in qui eccelli proprio grazie alla tua voglia di fare. Voglia che quando sei spinta all’azione, non conosce limiti e ti spinge a lavorare anche più del dovuto, portandoti sempre dove desideri arrivare.

Gemelli – La dualità

Ebbene si, nonostante per te sia da sempre una sorta di difetto con il quale convivere, il tuo essere duale è da considerarsi quasi un super potere. Grazie al modo di vedere le cose sempre da punti di vista differenti riesci infatti a farti un’immagine ben precisa di ciò che hai davanti. Forse per certi versi, l’essere fatta in questo modo ti porta ad avere alcune difficoltà. Resta però da considerare i benefici che hai, specie nell’interazione con gli altri. Per te che ami comunicare e che hai bisogno di farlo costantemente, avere una visione doppia e opposta delle cose ti aiuta a comprendere meglio chi hai davanti. Al contempo, ti spinge ad entrare maggiormente in sintonia con gli altri. Tutti aspetti che rendono la tua vita nettamente migliore. Per questo motivo da oggi avrai un motivo in più per apprezzare questa caratteristica tipica del tuo segno. Una caratteristica che ti definisce da sempre in modo davvero unico.

Cancro – La dolcezza

Il tuo super potere? Quello di apparire sempre estremamente dolce. Benché esserlo faccia parte di te, infatti, tante volte finisci con il mostrare altri lati del tuo carattere. Ciò nonostante, ciò che resta impresso maggiormente è il tuo modo di esprimere affetto e di prenderti cura delle persone che ti stanno a cuore. Si tratta di una caratteristica che fa parte di te da sempre e che agli occhi degli altri ti rende una persona accogliente e materna. Una in grado di far sentire a proprio agio e di trasmettere un senso di sicurezza (e appunto di dolcezza) comune a pochi. Essere dolce è qualcosa che sai fare come pochi altri e che ripaga ogni tuo possibile difetto. Per questo motivo è un po’ da considerarsi come il tuo super potere speciale.

Leone – L’organizzazione

Tra le tante qualità che hai, quella che può essere considerata un super potere è la tua capacità di organizzazione. Se il tuo essere solare riesce ad attirare l’attenzione degli altri, a fare la differenza è infatti la bravura con cui fai apparire semplici anche le cose più complesse. Una particolarità che dipende per lo più dalle tue capacità organizzative. Che si tratti di una normale giornata in cui far coincidere i tempi o di un percorso lavorativo, tu sai sempre come gestire al meglio le cose. Così, anche ciò che per gli altri è difficile, se svolto da te appare semplice e sempre ben organizzato.

Una qualità della quale forse non sei del tutto consapevole. E tutto perché tendi a preoccuparti maggiormente di come appari. In ogni caso si tratta di un aspetto importante che può aiutarti a brillare maggiormente. Specie agli occhi di chi non può che ammirare il tuo saperti gestire e organizzare al meglio in ogni occasione.

Vergine – La razionalità

È vero, forse a volte il tuo modo di essere fin troppo razionale viene criticato dagli altri. La verità, però, è che quando si ha bisogno di un parere critico che corrisponda al vero, tu diventi magicamente la persona di riferimento per chiunque ti conosca. Ciò dipende dal fatto che il tuo modo di essere razionale è davvero performante. E tutto anche se a volte può risultare difficile da sopportare. Avere un punto di vista logico e privo di emozioni in grado di depistare è infatti una sorta di super potere. Un potere che ti rende unica nel tuo genere e che fa apparire ciò che dici sempre particolarmente sensato. Certo, forse potresti lavorare un po’ sui modi e sui toni che a volte usi per spiegare le cose. Detto questo, però, la tua capacità di saper valutare le cose sempre da un un punto di vista concreto, ti rende una persona in grado di ragionare lucidamente. Anche quando gli altri proprio non ci riescono.

