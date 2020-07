Antonio Martello gela Annamaria a Temptation Island: “Ho paura di lei”

Antonio Martello, durante una cena con una single a Temptation Island, ha ammesso di avere paura della sua compagna Annamaria per l’incompatibilità dei loro caratteri.

Antonio Martello è uno dei fidanzati che più si sta dando da fare durante quest’edizione di Temptation Island. Infatti non ha perso tempo e si è subito dedicato ad una single, mettendo un po’ da parte la sua relazione con Annamaria. Tant’è che ha chiesto perfino alla produzione di poter organizzare una cena romantica per la single in riva al mare. Cena in cui si è ricordato di avere una donna al proprio fianco.

Durante la cena però, se tutti si aspettavano che ci provasse con la single, ha parlato della sua relazione rivelando un particolare retroscena. Quale?

Antonio Martello ha paura di Annamaria di Temptation Island, affermando che su molte cose si trova davvero d’accordo con lei ed è fortunato ad averla nella sua vita, ma che a volte i loro caratteri sono davvero incompatibili.

Annamaria, che in un primo momento è apparsa furiosa durante il falò, è rimasta profondamente spiazzata nel sentire queste parole.

Annamaria cambia idea e resta a Temptation Island: “Voglio dare tempo ad Antonio Martello”

Annamaria, che in un primo momento durante il corso del falò di Temptation Island voleva abbandonare il programma in quanto convinta che Antonio Martello non provasse nulla per lei, ha deciso di intrattenersi nel villaggio ancora un po’ aspettando che il suo compagno possa fare chiarezza con i suoi sentimenti,

“Mi ha spiazzata, non so che dire” ha ammesso Annamaria a Temptation Island, che settimana scorsa è rimasta profondamente delusa da Antonio. “Se prima volevo andare via perché lo vedevo convinto che non mi amasse, ora preferisco aspettare e dargli un po’ di tempo” ha concluso la fidanzata, visibilmente scossa dai video visti durante la prima parte del falò.

Antonio Martello e Annamaria di Temptation Island riusciranno a chiarire i problemi legati alla loro vita di coppia? Negli scorsi giorni, tra l’altro, sono spuntate diverse segnalazioni di ragazze che sarebbero state contattate da lui, pronte a testimoniare che si è sempre ritenuto un uomo single e con il cuore libero.