Come vivere felice con un uomo che non è molto dimostrativo

Che lui non ti dimostri i suoi sentimenti non significa che non ti ami. E’ solo fatto così e il primo passo verso la felicità è riflettere su alcune cose.

Vivere con un uomo che tende a non dimostrare i suoi sentimenti non è semplice. Una donna potrebbe vacillare e sentire la necessità di essere rassicurata ed avere la certezza di un perno centrale della vita della persona che ha scelto di avere al suo fianco. Se i tuo uomo è un vero duro e tende a non condividere con te i suoi sentimenti e sei stanca di questo, scopri i consigli di una sessuologa.

Coppia: lui non ti dimostra il suo affetto, cosa fare?

Stai vivendo un periodo di incertezza perchè sei stanca di alcuni atteggiamenti del tuo uomo. I partner delle altre sono così dolci e dimostrativi e anche tu desideri avere qualche dimostazione. Pensa anche al lato opposto della medaglia: mettiamo il caso che lui ti dica ogni minuto che ti ama follemente e girato l’angolo si incontri con un’altra o che ti dica di amarti e poi abbia un comportamento violento nei tuoi confronti, cosa preferiresti?

Il tuo uomo fa fatica a dimostrarti o parlare del suo amore per te ma se dopo diversi anni continui ad amarlo sicuramente è riuscito a dimostrarti il suo amore in altri modi.

Detto questo, se il problema non è quello di dubitare del suo amore ma solo di ssere stufa che dopo anni continua a baciarti raramente, non dirti mai quanto ti ama e in pubblico si comporta come se fosse tuo fratello, allora questi consigli potrebbero esserti utili.

Molte donne si lamentano del fatto che il loro uomo sembra non capire il loro bisogno di affetto, di dichiarazione di amore. Accanto a loro parole dolci, piccole attenzioni e sguardi teneri sono piuttosto rari. Si dicono veri duri e sono abbastanza freddi, ti sei mai chiesta perchè? La sessuologa Véronique Larivière spiega che questo atteggiamento potrebbe nascondere la paura dell’impegno, del fidanzamento, è come se inconsciamente mantenere una certa distanza li facesse sentire più al sicuro. Ma non è sempre questo il caso, altri non hanno dubbi ma solo mancanza... non riescono a mostrare emozioni e sentimenti, è un modo di essere.

Bisognerebbe in ogni caso comprendere le cause di questo atteggiamento per limitare la nostra insoddisfazione.

Il fatto di sentire il bisogno di dimostrazioni è legittimo e non deve creare sensi di colpa, tutti si aspettano delle attenzioni in una relazione romantica e bisognerebbe cercare di comunicare con il partner e fargli comprendere questa esigenza in modo che lui faccia un piccolo sforzo nei nostri confronti.

Ovvio che se il partner è così da sempre, dall’inizio della relazione è difficile che cambi. Hai capito subito che era così e lo hai accettato e probabilmente questo tuo atteggiamento ed il fatto di averlo accettato per com’è è un fondamento del vostro amore per lui. Inoltre sarebbe meglio non dimenticare che più ci sentiamo costretti, meno tendiamo a soddisfare le esigenze dell’altro.

Quindi arrabbiarsi, pretendere, criticare la sua mancanza di attenzione nei nostri confronti, potrebbe avere l’effetto opposto.

La sessuologa dunque suggerisce di limitare le critiche e focalizzarsi sui punti positivi della relazione e ricordare che spesso quando ci concentriamo troppo sui lati negativi, dimentichiamo le cose belle e i punti di forza della relazione.

Se invece il suo atteggiamento è cambiato nel tempo, così come il modo di mostrarti il ​​suo amore e di darti piccole attenzioni, allora dovresti ascoltare l’altro. Cominicate e cerca di capire come percepisce la vostra relazione, se è felice, se gli manca qualcosa, e cosa desidera migliorare per il futuro. Parlare, non discutere, le discussioni andrebbero sempre tenute il più lontano possibile, i confronti e le chiacchiere sono la chiave di una buona relazione.

