Scopri se e quanto attiri i vampiri energetici in base al tuo segno zodiacale. La risposta delle stelle, segno per segno.

Molto spesso si sente parlare di vampiri energetici. Ovvero quelle persone che con il loro modo spesso pessimista e disfattista hanno la capacità di togliere letteralmente l’energia agli altri.

Se imparare a riconoscerle è un buon modo per difendersi, non va sottovalutato il loro “potere”. I vampiri energetici, infatti, sono in qualche modo attratti da persone ben precise alle quali si avvicinano per via del loro bisogno di energie. A volte ciò avviene per via della presenza di personalità così positive da attirarli come delle falene alla luce. Altre si tratta invece di persone particolarmente empatiche e che in qualche modo tendono a spiccare tra gli altri.

Un aspetto che in molti casi può riguardare anche il segno zodiacale delle persone coinvolte. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che devono migliorare il rapporto con la propria immagine e quali segni dello zodiaco sono dei potenziali stalker del web, scopriremo quali segni zodiacali attirano maggiormente i vampiri energetici. Il consiglio è come sempre quello di controllare anche il profilo dell’ascendente. Cosa molto utile per capire se si è doppiamente predisposti ad attirare questo genere di persone.

I segni zodiacali che attirano i vampiri energetici

Ariete – Quelli che li attirano solo in un primo momento

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone attive e piene di vita. Questo loro modo di essere ha di solito una certa attrattiva per i così detti vampiri energetici. Al contempo, però, i nativi del segno non sono affatto propensi a dare corda a chi gli si attacca troppo addosso. E questo è un modo naturale per interrompere presto ogni possibile forma di connessione. Se all’inizio di una conoscenza possono finire con l’attirare queste persone, il tutto è quindi destinato a durare poco. E, nella maggior parte dei casi, loro non dovranno fare nulla.

Saranno gli altri a capire di aver scelto persone in realtà poco adatte a loro per allontanarsi in fretta. E se ciò non accade? In tal caso, i nati sotto il segno dell’Ariete non si fanno molti problemi. Sono infatti sempre pronti a dissuadere ogni tentativo provenga in tal senso dall’esterno.

Toro – Quelli che li attirano abbastanza

I nativi del Toro sono persone note per la loro calma interiore e per il senso di rilassatezza che sanno dare in poco tempo. Queste caratteristiche attirano spesso i vampiri energetici che in loro presenza riescono a rilassarsi e a trovare un po’ di pace. L’aspetto negativo? Nel farlo, tolgono parecchia energia ai nativi del segno. E loro non sono così disposti ad offrire cose preziose come la propria energia al primo che passa. Si può quindi dire che benché siano in grado di attrarre un certo tipo di persone, i Toro sanno anche come liberarsene. E tutto senza dover far molto più dell’essere diretti. Una cosa che gli riesce molto bene e per la quale non si fanno alcun tipo di problema. Cosa che rende sicuramente la vita difficile ai vampiri energetici ma facilita di gran lunga la loro.

Gemelli – Quelli che non li attirano

I nati sotto il segno dei Gemelli, pur essendo persone vitali, riescono a restar fuori dal radar dei vampiri energetici. Ciò avviene perché il loro modo di stare tra gli altri è molto particolare e dettato per lo più dalle loro esigenze. Un aspetto per il quale non attirano chi ha bisogno di attenzioni e di persone pronte a spendersi per dargliene. Ciò nonostante, qualche volta, può capitare anche a loro di incrociarne alcuni nel proprio percorso. Quando ciò avviene, basta comunque poco per riconoscerli in fretta e per allontanarli quel tanto che basta da fargli capire che è meglio rivolgersi altrove. Un modo di fare che in genere funziona, rendendoli tra i segni dello zodiaco che hanno meno problemi in tal senso.

Cancro – Quelli che li attirano parecchio

I nativi del Cancro sono persone sensibili e che amano conoscere gli altri per entrare nel loro metro quadrato. Per questi motivi tendono non solo ad attirare i vampiri energetici ma anche per l’esserne in qualche modo attratti. Il tipo di co-dipendenza che si instaura all’inizio del rapporto li porta infatti a sentirsi in qualche modo speciali, spingendoli ad approfondire le cose. Purtroppo quando emerge la vera personalità delle persone con le quali si sono relazionate, è sempre troppo tardi ed il distacco risulta piuttosto spiacevole. Per fortuna, i nativi del segno possono sempre contare su persone che stanno al loro fianco. E che, conoscendoli, cercano in tutti i modi di proteggerli. Cosa che fanno anche in presenza dei così detti vampiri energetici.

Leone – Quelli che stranamente non li attirano

I nati sotto il segno del Leone sono persone che si mostrano al mondo come super solari. Ciò nonostante non attirano quasi mai dei vampiri energetici. Per quando possa sembrare strano, il motivo si lega al loro voler stare sempre al centro dell’attenzione. Presi come sono dalla propria vita, infatti, i nativi del segno fanno una gran fatica a notare gli altri. E ne fanno ancora di più a dargli le giuste attenzioni.

Un modo di fare che tende a distogliere i vampiri energetici. Loro, infatti, hanno bisogno di persone che siano sempre in grado di assecondarli. Persone che possano prestargli ascolto e aiutarli in caso di bisogno. Sebbene a guardarli si potrebbe pensare che vivano circondati da questo genere di persone, quindi, in realtà i nativi del segno ne sono praticamente immuni.

Vergine – Quelli che li attirano solo all’inizio

I nativi della Vergine sono così abituati a pensare a tutto in modo negativo da avere degli importanti punti in comune con i vampiri energetici. Per questo motivo ogni tanto finiscono con l’attirarne qualcuno. Cosa che risolvono grazie alla loro capacità di pensare prima di tutto a se stessi. Il loro evitare di entrare troppo in relazione con le emozioni altrui, li rende infatti immuni. E tutto perché così come li attirano tendono a farli allontanare nel giro di poco tempo. Una cosa che fanno senza neppure accorgersene ma limitandosi ad essere se stessi. Dopotutto, il loro modo di vedere sempre il lato negativo delle cose non da loro alcun tipo di potenzialità utile ai vampiri energetici. E questi dopo averli inquadrati preferiscono allontanarsi spontaneamente per cercare persone più positive ed in grado di farli star meglio.

