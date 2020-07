Raimondo Todaro dimentica l’ex moglie Francesca Tocca: il ballerino di Ballando con le stelle beccato con la nuova fiamma. Ora c’è Paola.

Raimondo Todaro ha trovato nuovamente l’amore dopo la fine del matrimonio con Francesca Tocca da cui ha avuto una figlia, Jasmine. Il maestro di Ballando con stelle è stato beccato dal settimanale Chi mentre baciava la sua nuova fiamma, ma chi è la ragazza che ha conquistato il cuore del ballerino?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Raimondo Todaro | Ecco perchè è finita con Francesca Tocca

Raimondo Todaro, la nuova fiamma è Paola: un’influencer di 23 anni

Mentre Francesca Tocca sembra si sia riavvicinata a Valentin, ex allievo dell’ultima edizione di Amici, Raimondo Todaro è stato pizzicato in tenera compagnia. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto del ballerino insieme a quella che dovrebbe essere la sua nuova fiamma. La fortunata che Raimondo Todaro nelle foto pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini si chiama Paola Leonetti, ha 23 anni e lavora come influencer. Su Instagram è seguita da più di 13mila followers e pubblica foto in cui sfoggia la sua bellezza.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Raimondo Todaro | Gesto speciale per Francesca Tocca

Todaro, dunque, ha definitivamente voltato pagina. Nonostante l’amore tra Raimondo e Francesca Tocca sia finito, tra loro c’è ancora un rapporto di totale rispetto. In occasione del loro anniversario di matrimonio, infatti, nonostante si fossero già lasciati, Todaro aveva spiazzato tutti dedicando delle dolcissime parole alla madre di sua figlia.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici 19 | Flirt Francesca Tocca Valentin | Interviene Bianca Guaccero

“Grazie per avermi regalato gli anni più belli della mia vita e una figlia spettacolare che amo alla follia.

Auguro a Francy di ritrovare l’amore, la serenità e la felicità che merita perché è una persona speciale, buona, leale e pura”, aveva scritto su Instagram il ballerino.



Ora, sia Raimondo che la Tocca sono pronti a tuffarsi in nuove storie d’amore restando legati da un affetto sincero che durerà per sempre per l’amore che entrambi nutrono per la piccola Jasmine.