È il primo caso in Italia ed è stato eseguito a Roma. Un intervento per separare due gemelli siamesi unite per la testa.

È il primo caso in Italia, e l’unico al mondo di questo tipo eseguito con successo. Due gemelle siamesi unite per la testa sono state separate con un intervento molto delicato il 5 giugno all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Coinvolta una equipe formata da oltre 30 persone tra medici e infermieri che ha previsto oltre un anno di preparazione per un totale di tre interventi di cui l’ultimo durato 18 ore.

Le due piccole, Ervina e Prefina, a poco più di un mese dall’intervento di separazione, stanno bene e hanno potuto festeggiare il loro secondo compleanno.

Il 29 giugno, si sono guardate per la prima volta negli occhi, insieme alla loro mamma Ermine, che ieri, raggiante ha detto: “Spero studino medicina”.