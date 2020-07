Francesco Facchinetti | Il cantante curerà l’immagine di Milinkovic-Savic

Francesco Facchinetti è riuscito ad acquisire la gestione dell’immagine di Milinkovic-Savic, il top player della Lazio dal valore di mercato di 80 milioni di euro. Dopo Fedez con Zaniolo, un altro sodalizio professionale nel mondo del calcio.

Non solo Fedez con Zaniolo, un altro grande nome della musica italiana contemporanea è riuscito ad aggiudicarsi la cura dell’immagine e la consulenza professionale di un calciatore di spicco della nostra Serie A. Quello che ha fatto il celebre rapper di Buccinasco, e cioè mettersi in proprio per gestire la fama e l’impatto mediatico di alcuni talenti attraverso alcune aziende dedicate, è stato fatto già da qualche altro collega illustre. In primis Francesco Facchinetti.

Il cantante, autore e dj, ha – fra le altre cose – un’agenzia di management e comunicazione: la NewCo Management, che gestisce insieme a Niccolò Vecchiotti. La società, fondata nel 2014, vanta fra i suoi assistiti i più grandi nomi dello spettacolo italiano e non solo: Frank Matano, Selvaggia Lucarelli, Giulia Valentina, Irama, Riki, Tess Masazza e Giulia De Lellis. Tutti hanno tratto giovamento dalla professionalità del fu DJ Francesco.

Milinkovic-Savic, Francesco Facchinetti curerà l’immagine del top player biancoceleste

Dai tempi di Claudio Cecchetto ne è passata di acqua sotto i ponti e Facchinetti ha fatto fruttare il proprio talento: lo scorso anno, l’agenzia ha fatturato ben 7 milioni di euro. Numeri importanti al cospetto di prestazioni più che soddisfacenti. Le stesse che fornisce in campo Milinkovic-Savic. Top player della Lazio che, al pari del suo collega giallorosso Zaniolo, cerca qualcuno che possa far risaltare al meglio la sua immagine a livello mediatico creando un impatto non indifferente con i brand di riferimento.

Le persone importanti possono diventare sinonimo di credibilità pubblicitaria e non solo: Francesco Facchinetti, nello specifico, ha creduto e crede nel ragazzo serbo che con i biancocelesti sta facendo faville, per questo poterlo annoverare nella propria “scuderia” di grandi nomi è un onore e un privilegio. A dare la notizia del sodalizio è stato il settimanale “Chi”, capace di rintracciare la notizia prima di altri, le prospettive sembrerebbero assai rosee nei confronti di un elemento che sul mercato ha un valore pari ad 80 milioni di euro. Sarà compito di Facchinetti e soci riuscire a far brillare ulteriormente questo gioiello della nostra Serie A.

Day off ❤️

