Festa di compleanno | come organizzarla a tema Nemo e Dory

Le feste di compleanno dei nostri figli sono sempre un evento emozionante, soprattutto quando si tratta di bambini molto piccoli che affrontano le loro prime esperienze. Ecco come organizzare alla perfezione una festa a tema Nemo e Dory.

Nemo e Dory i due personaggi del film d’animazione della Disney ‘Alla ricerca di Nemo’ uno tra i più amati dai bambini e tema preferito per le feste di compleanno, soprattutto per i bimbi e le bimbe nati in estate.

Il piccolo pesce pagliaccio che renderà l’allestimento della festa di compleanno allegro e divertente e che senza dubbio renderà felice il bimbo che lo ha richiesto come tema o a cui si farà una sorpresa. Scopriamo delle idee per organizzare una meravigliosa festa in un acquario.

Festa di compleanno a tema Nemo e Dory | le idee più divertenti ed originali in una gallery di Pinterest

Siete pronti a farvi ispirare dalle idee per organizzare una perfetta festa di compleanno a tema Nemo e Dory? Regalerete ai vostri bambini qualche ora meravigliosa immersa nelle atmosfere del loro film Disney preferito. Dalla torta alla tavola tante idee per un party in a tema perfetto!

La torta

La torta perfetta potrà essere realizzata da un cake design con pasta di zucchero e con tutti i personaggi del film, in primo piano Nemo e Dory.

La tavola del buffet

Piatti, bicchieri, posate e tovaglioli a tema, potranno essere trovati facilmente on line o nei negozi specializzati in articoli per feste. Si potranno decorare a tema anche le ciotoline contenenti patatine ed altri snack, così come le bottiglie delle bibite.

L’allestimento

L’allestimento potrà essere dal più semplice al più coreografico e lo si potrà realizzare stampando le sagome dei protagonisti del film e magari ricreando un finto acquario. Basterà un telo di plastica trasparente dietro al quale incollare i personaggi o utilizzare come sfondo una parete di casa.

Protagonisti assoluti della festa i palloncini con cui si potranno creare le bolle di acqua e dei meravigliosi anemoni di mare.

I gadget

Potranno essere creati a mano dei cappellini a forma di pesce, dei ricordini da donare ad ogni bimbo e delle caramelle personalizzate, semplicemente stampando delle etichette scaricabili, così come gli inviti.

Ma scopriamo tutte le idee più originali e coreografiche in una bellissima gallery direttamente da Pinterest!

Tante idee originali da cui cogliere dei particolari che ci colpiscono e che potremo realizzare con molta facilità, manualità e tanto amore.