Alessia Marcuzzi | Vacanze a Positano tra amiche e (presunti) flirt

Alessia Marcuzzi è finita al centro della cronaca rosa a causa del recente scoop che la vorrebbe come principale causa della fine del rapporto fra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Nel frattempo la conduttrice è in vacanza a Positano.

Alessia Marcuzzi agli inizi della sua florida carriera di conduttrice teneva le redini di un programma chiamato “Colpo di fulmine”, titolo premonitore – in un certo qual modo – che ci riporta ai giorni nostri dove la Marcuzzi (ormai affermata e ancor più celebre) deve fare i conti con un presunto flirt. Il fortunato sarebbe Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez.

Il ballerino si era, nel recente passato, riavvicinato alla showgirl argentina dopo un lungo periodo di separazione: è tornata, però, la tempesta. La coppia è scoppiata nuovamente e al centro di tutto ci sarebbe Alessia Marcuzzi, infatti Dagospia insinua che Belen Rodriguez avrebbe scoperto un presunto tradimento di De Martino proprio con la collega romana.

Alessia Marcuzzi, vacanze lontano dai paparazzi: la conduttrice a Positano

Fatale è stato l’iPad di lui, si legge sul portale di gossip, dove la nota modella e showgirl avrebbe rintracciato conversazioni particolari fra i due. La Marcuzzi e De Martino smentiscono tutto, o meglio lui prende le distanze con poche e semplici parole: “Tutto falso”.

Alessia Marcuzzi, invece, gioca di fino: le basta postare una copertina di un celebre libro di Woody Allen dal titolo evocativo “A proposito di niente”. Non parla, dunque. Spiega, semmai, attraverso metafore che non c’è niente da sapere né tantomeno da chiarire. Lei, fino a prova contraria, è felicemente sposata da sei anni con Paolo Calabresi Marconi. A dire il vero, però, la presentatrice è sempre stata molto restia a mettere in piazza il proprio privato: una vita costellata dai paparazzi sì, ma lei non si è mai esposta in prima persona. Anche per quanto riguarda il suo matrimonio, celebratosi nel 2014, ha reso ufficiale l’unione soltanto a cose fatte. La cerimonia si svolse a Londra, lontano da occhi indiscreti. Gli stessi che oggi piombano su una possibile, ma non confermata dagli interessati, crisi coniugale con relativo ed eventuale tradimento.

Lei fugge lontano, a Positano: mare, spiaggia e relax con le sue amiche. Lontano da tutto e tutti, persino dal gossip. A voler analizzare, però, De Martino potrebbe – date le sue origini – potrebbe passare da quelle parti. Due presunti indizi potrebbero dar vita ad una prova verosimile, come avrebbe detto qualcuno: “A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca”.

