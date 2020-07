Scopri quali sono i segni dello zodiaco che devono lavorare sul rapporto che hanno con la propria immagine. E qual è la strada più indicata per farlo.

Avere un buon rapporto con la propria immagine significa accettarsi per quel che si è. Ciò equivale ad imparare ad ignorare i tanti piccoli difetti che si hanno, rendendo più evidenti i tanti pregi. Si tratta di in modo di vivere che aiuta a stare bene con se stessi e che porta a vivere al meglio la propria vita. Avere un buon rapporto con la propria immagine porta infatti ad avere una buona autostima, a sentirsi sicuri e ad avere rapporti interpersonali migliori. Non tutti, però, riescono a raggiungere facilmente questo obiettivo. A volte ciò può dipendere da brutte esperienze fatte in passato, altre da una forma di insicurezza che ci si porta dietro dall’infanzia.

Le variabili sono tante e varie e tra esse c’è anche l’influenza che le stelle hanno su di noi. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che sono dei potenziali stalker del web e qual è la cosa che i segni zodiacali odiano del proprio lavoro, scopriremo quali segni zodiacali dovrebbero migliorare il rapporto con la loro immagine e cosa gli serve per riuscirci davvero. Trattandosi di un aspetto legato anche al modo di sentire, il consiglio è quello di controllare il profilo del proprio ascendente. In questo modo sarà più facile avere delle idee più precise su come muoversi.

I segni zodiacali che devono migliorare il rapporto con la propria immagine

Ariete – Quelli a cui non serve

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone solitamente sicure di se. Ciò li rende sereni circa la propria immagine della quale si prendono cura ma senza crearsi inutili paranoie. Abbastanza diretti e tranquilli, tendono a non dare mai troppo peso a ciò che gli altri pensano di loro. E questo, per certi versi è un punto a favore che gli consente di vivere al meglio la loro vita. Ricchi di punti di forza e della capacità di lavorare su di essi, sono soliti basare l’autostima più sui successi che hanno. Cosa che li porta a mettere in secondo piano (ma non troppo) il loro aspetto fisico.

Aspetto che è comunque visto sempre da un punto di vista positivo. Cosa che quando non li soddisfa del tutto sono pronti a rendere migliore. E tutto lavorandoci su ma senza intaccare in alcun modo la fiducia che hanno da sempre in se stessi.

Toro – Quelli che non ne hanno poi così bisogno

I nativi del Toro sono famosi per la loro calma che li rende persone in grado di raggiungere sempre qualsiasi obiettivo. Quando si parla della loro immagine, il modo di agire cambia in base a tanti aspetti. Molto critici verso se stessi hanno infatti delle aspettative molto alte per le quali sono sempre pronti a lavorare sodo. Che si tratti di migliorare la forma fisica o il look sono infatti sempre propositivi. E pur accettando di non essere al top, tendono a non farsi problemi a riguardo. Il massimo che fanno è lavorare su ciò che non gli piace al fine di migliorarsi giorno per giorno. Detto ciò, la loro vita scorre comunque senza particolari problemi. E tutto perché sono più che consapevoli di avere tanto da dare e di saper sempre come piacere a chi li circonda.

Gemelli – Quelli che ogni tanto dovrebbero migliorarlo

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone che cambiano spesso umore e ciò è dovuto dal loro essere duali. Questo aspetto della loro personalità influenza anche il loro modo di percepirsi e, di conseguenza, il rapporto che hanno con la loro immagine. Seppur consapevoli di essere persone in grado di piacere agli altri grazie al loro modo di fare, hanno comunque delle incertezze. Ciò avviene perché tendono ad avere dei periodi in cui si sentono fortemente insicuri. Quando ciò accade finiscono con il vedersi pieni di difetti. E la cosa li fa sentire profondamente a disagio e bisognosi di cambiare le cose. Anche se di base ciò non incide fortemente sul loro modo di vivere, tende a rovinare un po’ la qualità della loro vita. Per fortuna si tratta solo di momenti che tendono a sparire nel giro di un paio di giorni. Giorni in cui, però, evitano di stare tra la gente. Per questo motivo, lavorare sul rapporto che hanno con la propria immagine potrebbe essere un buon modo per sentirsi più sicuri. E, sopratutto per vivere una vita più serena e nella quale essere costantemente consapevoli delle loro tante qualità.

Cancro – Quelli che non ne hanno bisogno

I nativi del Cancro sono persone sensibili e ciò, alle volte, può portarli a sentirsi insicuri dei propri mezzi. Quando ciò accade, il bisogno di piacersi di più si fa impellente. E ciò li porta a lavorare sulla propria immagine al fine di raggiungere una sicurezza che dipende però da altri fattori. Per fortuna, in fondo in fondo, sono consapevoli di questo loro problema. E pertanto riescono a vivere abbastanza serenamente anche nei giorni no. Detto ciò, lavorare un po’ sul rapporto che hanno con la propria immagine, può essere loro utile. Soprattutto lo sarebbe farlo su quello che hanno con se stessi in quanto persone. Cosa che può rappresentare una svolta nella loro vita. In questo modo, infatti, sapranno essere più sicuri di se e migliorare i rapporti con gli altri. Rapporti che spesso tendono a rendere tesi per la paura di perdere le persone alle quali tengono.

Leone – Quelli a cui non serve affatto

I nati sotto il segno del Leone nascono sicuri di se e certi più che mai di ciò che sono e di quanto valgono. Questo li rende persone fortemente sicuri del proprio aspetto e per nulla bisognosi di lavorare sul rapporto che hanno con la propria immagine. Quando ritengono di avere qualcosa di migliorabile ci lavora su fin quando non si sentono soddisfatti. E qualora ci fosse qualche aspetto sul quale si rendono conto di non avere potere, imparano a far si che non si noti molto. E tutto puntando sulle proprie qualità.

Forse l’aspetto sul quale dovrebbero veramente lavorare è quello che li spinge a sentirsi in difetto se non sempre al centro dell’attenzione. Un problema che porta loro insicurezza e cattivo umore. Risolverlo li aiuterebbe a vivere al meglio la propria vita e a sentirsi pienamente felici anche senza doversi preoccupare di ciò che pensano gli altri.

Vergine – Quelli a cui servirebbe

I nativi della Vergine hanno uno strano rapporto con la propria immagine. Se da un lato sembrano non preoccuparsene più di tanto, dall’altro finiscono infatti con lo star male quando non si ritengono a posto. Se ciò avviene diventano nervosi e finiscono con il chiudersi in se stessi. Per questo motivo, lavorare sul rapporto che hanno con la propria immagine potrebbe essere utile. Potrebbe infatti renderli più forti che mai e consapevoli di tutte le loro qualità. Qualità che spesso mettono da parte perché troppo concentrati su se stessi e sullo star bene a prescindere da ciò che pensano gli altri. Di loro si può dire che abbiano un modo di fare piuttosto borderline e sicuramente da migliorare. Forse perché più che su come si vedono dovrebbero imparare a lavorare sul come si sentono. Aspetto che se preso in considerazione potrebbe rendere la loro vita certamente migliore.

