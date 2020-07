Instagram | Quanto guadagnano gli influencer? Svelate cifre da capogiro

Instagram | Quanto guadagnano influencer come Chiara Ferragni e Giulia De Lellis per un singolo post? L’agenzia Hopper HQ ha svelato cifre da capogiro.

Quanto si guadagna con Instagram? Tutti ci siamo posti questa domanda e l’agenzia di comunicazione e marketing Hopper HQ ha svelato le cifre da capogiro che gli influencer di tutto il mondo riescono a guadagnare utilizzando i social.

The Rock è in assoluto colui che guadagna di più con un milione di dollari per post, Kylie Jenner lo segue guadagnando circa 20 mila dollari in meno. Chiara Ferragni, invece, quasi 60 mila euro e Giulia De Lellis, con il suo profilo, riesce a guadagnare quasi 13 mila euro per i post che prevedono una collaborazione commerciale.