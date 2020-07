Caffè freddo | 6 ricette golosissime per l’estate

Ami il caffè e non puoi farne a meno? Ecco 6 ricette per gustarlo freddo, ritrovare la carica e soddisfare anche i palati più esigenti.

Se anche per te il caffè è un must e nell’arco della giornata ne prendi più di uno, dovresti assolutamente prendere nota di queste ricette a bse di caffè freddo.

Con queste belle giornate calde e soleggiate optare per il caffè freddo è un’ottima alternativa per ritrovare la carica… con gusto.

Caffè freddo, 6 ricette gustosissime

Se ami il caffè e d’estate lo adori freddo queste ricette faranno al caso tuo. Ecco 6 differenti modi per gustarti il caffè rinfrescandoti:

1/Gustalo con semplicità



La prima è la ricetta più semplice e tradizionale di caffè freddo esistente, per realizzarla avrai bisogno di un caffè lungo o espresso, questo dipende dalla quantità e dall’intensità di caffeina che più ti piace. Dopo aver preparato il tuo caffè dovrai aggiungere del latte. Puoi provare diverse varianti di latte: di soia, di mandorla, di cocco… abbina il latte al caffè e scopri come sposa meglio i tuoi gusti. Aggiungi lo zucchero ma ricorda che il latte di mandorla è dolce quindi nel caso regolati di conseguenza. Ultimo ma non meno importante, non dimenticare i cubetti di ghiaccio. Quando avrai preparato il tuo caffè freddo tienilo pure in frigo ma al momento di servirlo i cubetti di ghiaccio sono ssenziali. Una ricetta semplice ma deliziosa.

2/Gustalo con dolcezza



Per variare il piacere e per gli amanti del matcha, questa è la ricetta ideale. Si tratta di un frullato di matcha e caffè. Per preparare questa ricetta avrai bisogno di un caffè corto ma non troppo forte da mescolare al tè verde matcha in polvere e latte. Per realizzare questa ricetta consigliamo di utilizzare il latte di cocco che oltre ad abbinarsi perfettamente esalta questa bevanda rendendola deliziosa. Per completare il tutto puoi aggiungere una stecca di vaniglia o zuccherare con dello zucchero vanigliato. Ricorda di finire il tutto con cubetti di ghiaccio.

3/Gustalo senza resistere



Senza resistere perchè è impossibile resistere al caffè con il latte e il caramello giusto? Per chi preferisce il caffè amaro questa ricetta non è consigliata, nel caso in cui si preferisce rendere dolce questa bevanda amara prima di sorseggiarla niente di meglio del caramello. Per realizzare questa ricetta ti servirà di preparare uno o più caffè espresso in base alla quantità desiderata e mescolarlo con latte alla vaniglia ed un pò di sciroppo di caramello. Ovviamente non dimenticare i cubetti di ghiaccio.

Se vuoi azzardare col gusto e portare la ghiottoneria all’estremo, puoi aggiungere del ghiaccio al caramello oppure una pallina di gelato al caramello, non ti resta che assaggiare.

4/Gustalo goloso

Quando si parla di golosità la prima cosa che salta alla mente è il cioccolato. Per questa ricetta avrai bisogno di un pò della crema spalmabile più famosa al mondo, la Nutella. Per realizzare questa ricetta ti serviranno: una tazza di caffè forte, latte, un cucchiaio di Nutella o altra crema al cioccolato e infine dei cubetti di ghiaccio. Dopo aver mescolato puoi azzardare aggiungendo un pò di panna montata. Ti leccherai i baffi.

5/Gustalo con gusto



Questa è la ricetta del caffè freddo Chai Latte. Si tratta di un caffè freddo arricchito con latte CHai. Per realizzarlo ti serviranno: caffè zuccherato alla vaniglia, latte, cannella, chiodi di garofano e cardamomo. Metti in infuione nel latte tutti gli ingredienti per almeno 20 minuti, ad esclusione del caffè che dovrà essere aggiunto per ultimo, dopo aver rimosso prima le spezie, quindi riponi tutto in frigo e al momento di servire non dimenticare di aggiungere i cubetti di ghiaccio.

6/Gustalo sano



Per gustarlo sano non c’è niente di meglio che un frullato. I frullati sono l’alternativa sana alla merenda e alla colazione estiva. Questo frullato al caffè è ottimo a colazione. Per realizzarlo oltre al caffè dovrai aggiungere: latte o yogurt, a seconda della consistenza che desideri ottenere e alcuni frutti come le banane o le mele che si sposano perfettamente con i frullati, e infine un pò di cannella e / o cioccolato in polvere secondo i tuoi desideri. Mescola tutto e aggiungi i cubetti di ghiaccio. È la bevanda perfetta per sentirti sazio senza troppe calorie.