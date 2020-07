Zucca, rimedio per la bellezza | prepariamo delle maschere in casa

La zucca non fa solo bene e tavola ma possiamo utilizzarla per preparare alcune maschere di bellezza semplici ed efficaci

Zucca in cucina, la conosciamo benissimo e sappiamo pure che fa bene. É ricca di vitamine, e minerali come ferro, fosforo, calcio, potassio, zinco e magnesio. Ma è anche utile per preparare creme di bellezza e altri cosmetici naturali. Questo perché la zucca perché ricca di acidi della frutta che hanno proprietà esfolianti e quindi aiutano ad eliminare le cellule morte dalle pelle.

Possiamo quindi preparare alcune ricette di bellezza naturali che hanno come componente fondamentale la zucca, tutte da provare. Con la zucca ad esempio possiamo preparare una maschera per la pelle, adatta a tutti i tipo di viso. Serve una tazzina da caffè di polpa di zucca (/ridotta in purea). Poi aggiungiamo due cucchiaini di zucchero di canna, un cucchiaio di miele e mezzo bicchiere di yogurt naturale. Applichiamola sul viso e sul collo, lasciando agire per circa 10 minuti e poi dobbiamo sciacquare con acqua tiepida.

Invece per la pelle secca sarà sufficiente mescolare una tazzina da caffè di purea di zucca con un cucchiaino d’olio d’oliva e uno di miele. Dovete lavorare bene gli ingredienti fino ad ottenere un composto cremoso. Applicatelo sul viso lasciando agire per 20 minuti prima di risciacquare con acqua tiepida.

Zucca rimedi bellezza, gli scrub e per i capelli

La zucca va bene anche per preparare uno scrub ringiovanente. Anche in questo caso serve una purea di zucca e dello zucchero di canna in pari quantità di volume. Mescolate bene tutto per farlo amalgamare. Poi applicate e massaggiate lo scrub su tutto il corpo con un po’ di acqua calda prima di fare la doccia.

La zucca serve anche a preparare una crema corpo nutriente. Ci servono una tazzina da caffè di purea di zucca oltre a mezzo cucchiaino di cannella. Inoltre serve mezzo bicchiere della parte solida da una lattina di latte di cocco, che deve essere conservata in frigorifero per almeno 24 ore. Mescolate per ottenere una consistenza cremosa e poi applicate sulla pelle lasciandola agire per 15 minuti prima di fare la doccia.

Infine potete anche preparare una maschera per capelli alla zucca. Unite almeno mezzo bicchiere di purea di zucca, 2 cucchiai di miele e 4 cucchiai di yogurt naturale.

Applicate il composto sui capelli e coprite con la classica cuffia da doccia. Lasciate agire per 30-40 minuti, poi risciacquate con acqua tiepida facendo uno shampoo. Il risultato sarà sorprendente.