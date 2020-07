Scopri quali sono i segni dello zodiaco che hanno la natura degli stalker nel virtuale. Il parere delle stelle segno per segno.

Il web è un mondo affascinante e nel quale è possibile vivere esperienze di ogni tipo. Una di queste è quella di poter interagire con persone che si trovano in ogni parte del mondo. Un traguardo che trent’anni fa sembrava irraggiungibile e che oggi è invece la norma. Come ogni cosa bella, però, il web può tirare anche il lato peggiore di noi. E uno di questi è il lato stalker che molti non sanno di avere ma che a volte tende ad emergere. Un aspetto che si può mostrare quando si cercano informazioni su qualcuno che si conosce da poco o quando si ha un ex da spiare.

SULLO STESSO ARGOMENTO: I segni zodiacali che prendono peso facilmente

Essere degli stalker virtuali, però, non è da tutti e dipende da tante variabili tra le quali rientrano anche le stelle. Oggi, quindi, dopo aver visto qual è la cosa che ogni segno zodiacale odia del proprio lavoro e quali sono i segni zodiacali che dormono meno, scopriremo quali segni zodiacali sono dei potenziali stalker del virtuale. Un indagine giocosa che non punta a capire chi sia o meno uno stalker ma chi, volendolo, ne avrebbe la capacità.

Aspetto per cui è sempre consigliabile controllare anche il profili dell’ascendente, in modo da avere un riscontro più chiaro e completo. Iniziamo?

I segni zodiacali che sono dei potenziali stalker del virtuale

Ariete – Quelli che hanno bisogno di farsi aiutare

I nati sotto il segno il segno dell’Ariete, non sono esenti dall’essere curiosi circa le persone che frequentano. Per questo motivo, la voglia di spiare eventuali ex o persone che le incuriosiscono è sempre forte. Ciò nonostante non sono molto abili nel fare ricerche e se ci riescono rischiano di farsi notare. Per questo motivo, non amano impegnarsi in qualcosa in cui sanno di non essere capaci, preferiscono affidarsi a persone più in grado di loro. Detto ciò, c’è da dire che tendono a stancarsi in fretta delle loro eventuali ricerche commissionate.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Sei emotivamente forte? Scoprilo dal tuo segno zodiacale

E questo perché o si stancano di indagare o riescono da soli a chiedere ciò che gli interessa. Quando agli ex, non sono soliti pensarci a lungo. Per questi motivi essere dei potenziali stalker non è una cosa che gli serve più di tanto.

Toro – Quelli che non ne sono molto capaci

I nativi del Toro non sono affatto capaci di comportarsi da stalker. Se qualcosa li incuriosisce devono sapere tutto subito e ciò li porta a rivolgersi direttamente alla persona per la quale nutrono interesse. Quando hanno a fare con degli ex, invece, cercano di dimenticarli il prima possibile e ciò li porta a non voler sapere cosa fanno. Nei rari casi in ciò accade, sono soliti chiedere aiuto agli amici. Il loro modo di fare li porta quindi ad essere lontani anni luce dalla capacità di seguire le mosse di chi conoscono. Sopratutto se si parla di controllarli online. Un aspetto che, nonostante tutto non ha alcun tipo di ripercussioni sul loro modo di vivere. E tutto perché quando serve sanno sempre come gestire la cosa. I nativi del segno sono infatti forti della calma che li contraddistingue. Così come della capacità di farsi facilmente una ragione per tutto quel che va storto.

Gemelli – Quelli che sono dei potenziali stalker provetti

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone curiose e che amano stare sempre in mezzo alla gente. Ciò li porta ad essere spesso informati sui movimenti di chiunque conoscono. Un aspetto che facilita senza alcun dubbio. A ciò si unisce il fatto che quando decidono di voler sapere veramente qualcosa, sanno come mettersi in moto. Così, tra passaparola e ricerche sui social, se vogliono, possono restare aggiornati sia sulla vita delle persone che fanno parte del loro presente che su quella di chi ha contraddistinto il loro passato. In altre parole, i nativi del segno rientrano tra coloro che hanno tutte le potenzialità per essere degli ottimi stalker. Cosa della quale non sempre approfittano ma che, se solo lo volessero, potrebbe tornargli utile in ogni momento.

Cancro – Quelli a cui piacerebbe ma che non sono per niente portati

I nativi del Cancro hanno diverse difficoltà nel gestire i rapporti sociali. Una tra queste riguarda la capacità di prendere informazioni sugli altri. Sebbene sia curiosi e abbiano la necessità di esercitare una qualche forma di controllo sugli altri, quando si mettono all’azione rischiano di commettere sempre diversi errori. Tra questi uno dei più gravi è dettato dall’impazienza. Pur di capire subito ciò di cui hanno bisogno, finiscono quasi sempre con il non rispettare i tempi necessari ad ottenere informazioni senza farsi notare. Questo fa si che i loro intenti vengano facilmente capiti dagli altri. E, in più di un’occasione il tutto può portare a problemi nelle relazioni. Per questo motivo, quando hanno davvero bisogno di sapere qualcosa, farebbero meglio a chiederla direttamente o ad appoggiarsi agli altri. Solo così potranno infatti evitare di entrare in crisi con le persone a cui tengono.

Leone – Quelli che preferiscono usare altri metodi

I nati sotto il segno del Leone hanno un tale bisogno dell’interazione con gli altri che tenerli in qualche modo sotto controllo fa parte della loro indole. Ciò nonostante hanno un modo di agire molto personale e che li porta a preferire l’interazione diretta con gli altri piuttosto che laboriose ricerche che, ai loro occhi, rischiano di essere solo una grande perdita di tempo. Per questo motivo, anche se volendo potrebbero anche essere portati, il loro modo di pensare e di agire li rende del tutto estranei all’argomento.

SULLO STESSO ARGOMENTO: I segni zodiacali che si distraggono facilmente

Cosa che potrebbe cambiare se di mezzo c’è qualche ex del quale desiderano informazioni. Anche in questo caso, però, è molto più facile che scelgano di rivolgersi ad altri piuttosto che agire per conto proprio. Scelta che, tra l’altro sembra essere più adatta rispetto ad altre.

Vergine – Quelli che non ne sono per nulla capaci

I nativi della Vergine sono di indole curiosa ma decisamente incapaci nel prendere informazioni sugli altri. Ciò vale sia nella vita pratica che nel virtuale. Per quanto si sforzino di non farsi notare finiscono sempre con il fare qualche passo falso e tutto perché del tutto incapaci di portare la pazienza che serve. Se qualcosa non gli torna non riescono infatti a non concentrarcisi sopra e ciò li porta quasi sempre ad agire in modo impulsivo. Per fortuna sono abbastanza consapevoli di ciò. E questo fa si che riescano a trovare soluzioni alternative. Prima tra tutte, quella di chiedere aiuto ad altri. Un modo per ottenere comunque ciò che desiderano ma senza impazzirci troppo dietro. Scelta che spesso fanno anche per non distogliere l’attenzione dal tutto il resto.

Se vuoi scoprire quali se e quanto sono portati ad essere degli stalker del web gli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.