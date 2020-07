Jasmine Carrisi chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Jasmine Carrisi chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere sulla figlia nata dalla storia d’amore tra il cantante Al Bano Carrisi e la showgirl Loredana Lecciso.

Jasmine Carrisi è la figlia di una delle coppie più discusse degli ultimi tempi. Ovviamente ci riferiamo ad Al Bano e Loredana Lecciso che, nonostante stiano insieme da diversi anni la loro relazione fa ancora storcere il naso al pubblico del piccolo schermo.

Jasmine è la prima figlia della coppia, il secondogenito è Al Bano Junior, da tutti soprannominato Bido. La primogenita di Al Bano e Loredana è nata nel 2001, ha 19 anni ed ha una spiccata passione per la musica. Nonostante i continui rumors che girano intorno alla sua famiglia, Jasmine è particolarmente legata a tutti i suoi fratelli. Sia quelli nati dalla precedente relazione del cantante con Romina Power, sia con Brigitta nata da un’altra storia della Lecciso. Oltre che con Bido, ovviamente, con cui condivide entrambi i genitori.

Nome: Jasmine Carrisi

Età: 19 anni

Data di nascita: 15 giugno 2001

Luogo di nascita: Cellino San Marco

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: Rapper

Altezza: 166 cm

Account social: Instagram.

Jasmine Carrisi: vita privata

Jasmine Carrisi, in maniera inevitabile nonostante la sua giovane età, ha sempre visto la sua vita privata esposta ai media, data la fama dei suoi genitori Loredana Lecciso e Al Bano. Come anticipato, la cantante ha un ottimo rapporto con tutti i suoi fratelli ed è anche felicemente fidanzata da due anni con un suo coetaneo Giuseppe Caggiula.

Jasmine Carrisi: carriera

Jasmine Carrisi è un’appassionata di musica e, proprio come suo padre Al Bano, spera di poter farsi strada in questo mondo. Il 29 giugno ha lanciato il suo primo singolo Ego, che nulla a che fare con il genere musicale a cui si rifà suo padre. La figlia di Loredana Lecciso ha scelto di approfondire le atmosfere rap, cambiando completamente registro. Suo padre ha ammesso, per amore della sincerità, di non essere un grande fan di questo genere ma ha comunque supportato sua figlia, dandole i migliori consigli per non scottarsi troppo in questo campo

Nonostante il brano sia disponibile da poco, ha già superato le 100 mila visualizzazioni su Youtube.

Jasmine sembra credere davvero nei suoi sogni e nei suoi progetti. Riuscirà a fare la storia della musica italiana come ha fatto suo padre Al Bano? Sicuramente sentiremo ancora parlare di lei.