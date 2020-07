Ennio Morricone | Le ultime parole per sua moglie: la dedica straziante

Ennio Morricone lascia, tra gli altri, anche quattro figli e la moglie Maria. Una vita insieme l’uno accanto all’altro fra successo, celebrità e sentimento. Le ultime parole del Maestro per lei.

“A mia moglie rinnovo l’amore straordinario che ci ha tenuto insieme. A lei, il più doloroso addio”. Così Ennio Morricone, morto dopo 91 anni di successi e capolavori musicali fra cinema e televisione, ha salutato gli affezionati. Questo il suo necrologio, pronto evidentemente da un po’, scritto dal Maestro stesso per salutare tutti. In particolare sua moglie Maria, con la quale ha mantenuto un legame forte rinsaldato negli anni – settanta passati insieme – fra complicità e tenerezze, persino qualche baruffa.

Quando venne chiesto al Maestro come si facesse a stare così tanto tempo con la stessa donna, lui rispose così: “Deve chiederlo a mia moglie. È lei che è stata bravissima a sopportare me, non il contrario. Sono un tipo duro, a volte meticoloso e intransigente: stare con uno che fa il mio mestiere non è facile. Attenzione militare, orari rigorosi, talvolta passano giorni interi senza vedere nessuno. Il successo viene dal talento ma più ancora dal lavoro, dall’esperienza e dalla fedeltà: ho scelto di restare fedele alla musica e alla mia donna cercando di comportarmi sempre al meglio. Anche se, qualche volta, non ci sono riuscito”.

Ennio Morricone, fedeltà alla musica e alla moglie: il segreto del suo successo

Parole sincere che risaltano ancor di più al momento della sua dipartita: la classe di certe persone resta immutata, così come la grazia e l’umiltà che hanno saputo mantenere pur avendo il mondo ai propri piedi.

Morricone e sua moglie avrebbero potuto avere qualunque cosa, ma la soddisfazione più grande per loro era rimanere insieme sino all’ultimo ed anche oltre. È successo, per questo Morricone la saluta per ultima: al pari delle cose più preziose, Maria (non a caso) per lui era la sua conquista più grande in una vita lastricata di successi e soddisfazioni professionali e familiari.

Il necrologio di #EnnioMorricone scritto da #EnnioMorricone e letto questa mattina dal suo avvocato e amico ai cronisti pic.twitter.com/by0DhotNvu — Claudia Rossi (@claudoe) July 6, 2020

