5 modi per togliere la pelle ai peperoni | Scoprili subito!

I peperoni sono una verdura estiva non solo dai colori vivaci ma anche buonissima e tanto versatile. Il peperone si contraddistingue dalle altre verdure grazie al suo sapore deciso e inconfondibile. Molte volte però vengono evitati poiché possono risultare indigesti soprattutto alla sera.

Per evitare di incappare in fastidi di digestione è bene privare i peperoni della pelle. Così facendo ci risparmieremo tutte le difficoltà che fino a quel momento abbiamo riscontrato nel digerirli. Ecco 5 modi per togliere facilmente la pelle ai peperoni!

5 astuzie per spellare i peperoni

Ecco di seguito 5 modi semplicissimi per spellare i peperoni. Non avrete più scuse per non farlo e potrete consumarli in serenità dimenticando pesantezza intestinale e cattiva digestione.

La prima astuzia è la fiamma del vostro piano cottura. Basta infatti passare il peperone intero sulla fiamma viva, accesa, tenendo il peperone dal suo picciolo. Quando la pelle diventerà nera toglierla sarà un gioco da ragazzi. Per fare ancora più in fretta potete, dopo il passaggio su fiamma, chiudere il peperone in una busta di plastica per alimenti, dopo una decina di minuti vedrete che togliere la pelle sarà molto più facile di prima.

Utilizzate altrimenti l’acqua bollente. Dopo aver lavato i peperoni divideteli a metà e cuoceteli in acqua bollente per una decina di minuti. Una volta scolati la pelle verrà via senza sbattimenti.

Provate con la griglia! Basta accendere la griglia come se foste in procinto di una bella grigliata tra amici, poggiare sopra i peperoni e lasciarli abbrustolire. Quando la pelle sarà nera ripetete l’operazione: 10 minuti nel sacchetto di plastica per alimenti. Oppure, adagiate i peperoni su un piatto e copriteli con pellicola trasparente se preferite, l’effetto finale è il medesimo. Dopodiché la pelle sarà pronta per essere rimossa.

Forno e forno a microonde sono altre due mosse utili per togliere la pelle ai peperoni con facilità, vi basterà cuocerli all’interno al massimo della temperatura per una quindicina di minuti e quando li tirerete fuori la pelle andrà via subito, riuscirete a spellarli in pochi minuti.