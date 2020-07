Luglio è ormai arrivato, portando a tutti gli effetti l’estate. Scopriamo insieme come vivere questa prima Domenica al meglio in base al segno zodiacale.

Quando arriva l’estate la voglia di vivere nuove esperienze si mescola al bisogno di relax, portando spesso e volentieri ad una confusione totale. Dopotutto scegliere tra più opzioni non è mai semplice, specie se si vorrebbe far tutto e si teme di fare la scelta sbagliata. La verità è che il giusto modo per trascorrere una giornata dipende da tanti fattori che sono legati all’estro del momento, al carattere, a come ci si sente in generale e a tante variabili tra le quali rientrano anche le stelle.

Per questo motivo, oggi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che dormono meno e quali segni dello zodiaco prendono peso facilmente, scopriremo come vivere al meglio la prima Domenica di Luglio. Un modo come un altro per avere un’idea di come vivere al meglio la giornata e che sarà ancor più performante controllando anche il profilo dell’ascendente.

Astrologia – Come trascorrere al meglio la prima Domenica di Luglio secondo le stelle

Ariete – Andando a correre

Quale miglior modo per iniziare la Domenica se non andando a correre? In questo modo si avrà la chiara sensazione di essere in estate e si potrà godere della libertà che solo correre può dare. Sensazioni che i nati sotto il segno dell’Ariete amano decisamente. Che si tratti di correre alle 6 del mattino o nel tardo pomeriggio, un simile appuntamento con la forma fisica aiuterà a godere a pieno del momento e aiuterà i nativi del segno a scaricare la tensione eccessiva e a ricaricarsi di nuova energia. Un aspetto importante e in grado di far girare al meglio persino il resto della settimana.

E per rendere il tutto ancor più interessante? Andare a correre in coppia o con un amico. Si potranno alternare momenti di quiete mentale con qualche chiacchiera in grado di far trascorrere al meglio i tratti più noiosi.

Toro – Andando a mangiare un gelato

I nativi del Toro sono golosi per natura e del periodo estivo amano la possibilità di gustare alimenti nuovi e rinfrescanti. Visto che la Domenica è un giorno in cui desiderano rilassarsi al massimo, è preferibile che non prendano impegni se non per fare cose che ritengono estremamente piacevoli. Una passeggiata con qualcuno a cui tengono per gustare insieme un gelato è sicuramente qualcosa in grado di dargli emozioni positive. Emozioni che proveranno sia nell’attesa che nel momento stesso della passeggiata. Dopotutto camminare senza una meta è una cosa che li rilassa. Ancor più se con la persona giusta e mentre mangiano qualcosa di buono.

Gemelli – Invitando gli amici a casa

Poter stare tra la gente è ciò che più amano i nati sotto il segno dei Gemelli. Da sempre particolarmente socievoli sono infatti felici solo quando hanno modo di chiacchierare e confrontarsi con gli altri. Invitare a casa un paio di amici per intrattenersi con loro è quindi un buon modo per dare il via al mese di Luglio. Ancor meglio se si dispone di un giardino. In alternativa, anche un’uscita al parco può essere un’occasione per fare qualcosa di diverso e incontrarsi con gli altri in campo neutro. Ciò che conta è sentirsi vivi, godersi ogni attimo e sgomberare la mente. In questo modo la settimana inizierà nel migliore dei modi e con una sferzata di energia che i nativi del segno non potranno che apprezzare.

Cancro – Guardando un film in compagnia

I nativi del Cancro sono così affezionati alla loro comfort zone da volerci trascorrere quanto più tempo possibile, anche in estate. Un bel film da guardare con un’amica o con il partner sarà un modo per rilassarsi un po’ e godere della calma tanto agognata. Ancor meglio se al tutto si unisce un buon drink da condividere mentre si commenta ciò che si sta guardando. Trascorrere così qualche ora aiuterà a rilassarsi il più possibile e ad allontanare ogni tipo di preoccupazione. Un modo per dare alla mente il tempo per pensare lucidamente a come risolvere eventuali problemi o a fare progetti per il prossimo futuro.

Leone – Dedicandosi una giornata di coccole

La Domenica ideale per i nati sotto il segno del Leone? Coccolarsi il più possibile. Che si tratti di una giornata in cui oziare, mangiare bene o rilassarsi tra manicure e capelli, quel che conta è fare qualcosa che risulti essere una vera e propria coccola. In questo modo la prima Domenica del mese avrà un altro sapore e aiuterà a sentirsi più carichi che mai.

Ancor meglio se alla giornata da dedicare a se stessi seguirà una serata in cui mettersi in tiro per un’uscita fuori a cena. Un simile mix porterebbe senza alcun dubbio ad una Domenica da favola e tutta da vivere. Cosa che i nativi del segno faranno con l’umore letteralmente alle stelle.

Vergine – Rilassandosi a casa

I nativi della Vergine sono persone che, specie di Domenica, trovano particolarmente rilassane l’idea di riposarsi per essere pronti alla nuova settimana in arrivo. Ciò significa trascorrere la mattinata a letto, alzarsi con calma, mangiare qualcosa di buono e proseguire la giornata facendo ciò di cui hanno voglia. E se l’unica cosa che desiderano fare è poltrire è giusto che assecondino la cosa. L’importante è aver cura di farlo senza perdere del tutto la giornata ma sopratutto senza cedere alla noia. Solo così potranno arrivare a fine serata soddisfatti e carichi quanto serve per guardare con positività alla nuova settimana in arrivo.

