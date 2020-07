Test | Scegli un simbolo e scopri in quale fase della tua vita sei

Questo test delineerà la tua personalità partendo dalla fase della vita che stai attraversando in questo momento.

Si possono scoprire tantissime cose di noi a partire da un semplice test. Forse non sapevi che la nostra personalità muta nel tempo, e questo dipende dalle diverse fasi della vita che attraversiamo e dai cambiamenti che esse impongono. Si chiama esperienza umana e nessuno ne è immune o può decidere di evitarla.

Le fasi dlla vita quindi sono inevitabili, le uniche variabili sono il tempo e l’età.Questo perchè una fase della vita ha una durata variabile e anche perchè non dipende dall’età.

Carl Jung, psichiatra e psicoanalista svizzero nonchè una delle figure più influenti nel campo della psicologia, ha spiegato che le fasi dipendono dai propri percorsi individuali e anche dai percorsi futuri che si intraprenderanno. Vuoi sapere qual’è la fase della tua vita attualmente? Fai il test e scoprilo.

Test: la fase della tua vita racconta qualcosa di te

Se sei curioso di capire quale fase sta influenzando la tua vita in questo momento ti basterà semplicemente osservare questi simboli e leggere il profilo corrispondente a quello che ti attira di più. Fai una scelta d’impulso senza soffermarti troppo. Fidati semplicemente del tuo istinto e scopri come si traduce sul tuo subconscio.

In quale fase della vita ti trovi?

1. La fase sportiva

Comunemente definita fase dell’atleta è tipicamente una fase in cui si è molto immaturi. Fondamentalmente si mette al primo posto se stessi e si è molto narcisisti. E’ una fase in cui le persone si preoccupano di come appaiono, del loro aspetto fisico e difficilmente conta tutto il resto o gli altri. Quando varcano questa fase le persone si sentono al centro del mondo e tutto ruota intorno a loro. Hanno un anima senza orecchie e senza occhi, sono estremamente egoisti e quando glielo fai notare non si rammaricano però… nonostante il loro essere narcisiste allo stesso tempo sono autocritici e hanno poca fiducia in se stessi e poca autostima. E’ solitamente una fase tipica dell’età adolescenziale ma può accadere di entrarvi in qualsiasi momento magari dopo una rottura per rientrare nel mondo degli appuntamenti o perchè ci si rende conto di aver passato una vita a pensare solo agli altri.

2. La fase guerriera

Questa fase è quella successiva alla prima. L’immaturità lascia il posto a maggiore maturit e coscienza. Nella fase del guerriero le persone capiscono che ogni loro azione ha una conseguenza, capiscono le loro responsabilità verso coloro che li circondano.

La fase del guerriero coincide con l’apprendimento. Capiamo che tutto quello che abbiamo imparato fin a quel momento può essere usato a nostro favore per migliorare noi stessi. Ovvio che non si finisce mai di imparare e molte lezioni ancora si presenteranno ma ad ogni modo successo, ambizioni e la volontà di raggiungere degli obiettivi caratterizzano anche questa fase.

Il nome non è casuale. Diciamo che è il momento in cui si inizia a combattere per ottenere quello che si vuole, definiamo gli obiettivi e come raggiungerli. Delineamo così i nostri piani per il futuro e cresciamo notevolmente a livello personale con una forte motivazione: vedere che i sogni si realizzano davvero.

3. La fase di dichiarazione

Dopo la fase in cui hai stabilito chi cosa vuoi dalla vita e hai ottenuto una certa stabilità, con questa maturità stai per approdare sull’isola della saggezza e questa è anche la fase che coincide con la decisione di mettere al mondo dei figli.

Questa è la fase in cui sei pronto a prenderti cura di altri oltre te stesso.

Il fatto di diventare genitore amplierà le tue aspirazioni e vorrai fare sempre di più per dare molto ai tuoi figli e per essere sicuro che loro siano fieri di te. In onor di ciò rivaluterai gli errori e i successi avuti e il modo in cui hanno migliorato la tua vita.

4. La fase spirituale

L’ultima fase è la fase dello spirito. Dopo aver pensato tanto alle cose materiali ti rendi conto che c’è molto più di questo nella vita. Hai corso e faticato tanto e ora ti fermi, sei stanco e comprendi che esistono altre cose importanti che forse avevi trascurato, la tua spiritualità inizia a prevalere su tutto il resto e forse per la prima volta inizi a sentirti connesso con la natura.

Questa fase ti da una nuova consapevolezza ma anche un altro grande dono, una profonda pace mentale. Sarai una guida per gli altri e ti sorprenderai di fare molto per il prossimo senza volere nulla in cambio. Questa fase rappresenta un nuovo e gioioso inizio.

