Scopri qual è la cosa che i vari segni zodiacali odiano di più del proprio lavoro.

Il lavoro è un argomento delicato per molti. Così, affrontarlo nel modo corretto risulta spesso piuttosto difficile. Dopotutto, non tutti sono desiderosi di approfondire determinate dinamiche come i rapporti con i capi o i colleghi e le mansioni che si è costretti a svolgere ogni giorno. Eppure, proprio questi aspetti sono in grado di rendere il lavoro più o meno sopportabile. Cosa che fa di chi lo svolge una persona felice o frustrata. Detto ciò, è doveroso ammettere che tutti hanno almeno un aspetto del proprio lavoro che odiano o che, nella migliore delle ipotesi non gli va genio.

E visto che per molti versi, a fare la differenza è l’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi, oggi dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più disordinati dello zodiaco e quali sono i segni che si distraggono facilmente, scopriremo qual è la cosa che ogni segno zodiacale odia di più del suo lavoro. Trattandosi di un aspetto che ha che fare con il modo di sentire, il consiglio è quello di controllare il profilo dell’ascendente. In questo modo sarà più facile comprendere la difficoltà più grande che ogni segno ha nei confronti del lavoro.

Cosa odiano i segni zodiacali del proprio lavoro

Ariete – Dover sottostare a delle regole

I nati sotto il segno dell’Ariete sono degli spiriti liberi. Per natura amano vivere alla giornata, senza programmare nulla e seguendo solo il proprio istinto. Sul lavoro, quindi, ciò che odiano di più sono proprio le regole. Dal dover rispettare degli orari fissi al dover eseguire determinati lavori, tutto ciò che li fa sentire in qualche modo costretti è da loro particolarmente odiato.

Purtroppo, trattandosi di un aspetto del quale non possono fare a meno, le possibilità di trovarsi bene sul posto di lavoro sono vane. A meno, ovviamente, di non mettersi in proprio ed essere capi di se stessi. Anche in questo modo, però, il dover avere delle scadenze ed il trattare con la gente sono aspetti che li infastidiscono.

Per fortuna, seppur a piccole dosi, sanno imporsi di rispettare determinate regole e quando si mettono di impegno risultano persino bravi e divertenti. Ciò che conta è che si trovino bene nell’ambiente in cui sono. Avere una valvola di sfogo, come colleghi con cui scherzare o momenti in cui pensare solo a se stessi, li aiuta a sopportare meglio eventuali imposizioni e a prendere il tutto con ironia.

Toro – Il doversi impegnare ad ogni costo

I nativi del Toro amano condurre uno stile di vita rilassante e improntato su tutto ciò che gli piace. Quando ciò non si rivela possibile soffrono della cosa, iniziando a vivere le cose in modo negativo. Sebbene siano persone con una grande forza di volontà ed in grado di perseguire gli obiettivi che si pongono, odiano doverlo fare per conto di altri. Sul lavoro, quindi, l’aspetto che più odiano è quello di doversi sempre impegnare, anche quando ciò che fanno non suscita in loro il giusto interesse.

Un problema che possono risolvere scegliendo un ruolo che gli consenta di decidere da soli gli obiettivi da porsi di volta in volta. In alternativa ciò che possono fare è far buon viso a cattivo gioco e accontentarsi di ciò che gli arriva, dando il meglio di se in quel che li entusiasma e lavorando al massimo, seppur senza la desiderata passione, a tutto il resto. Di sicuro, i risultati saranno comunque interessanti e tali da dargli le gratificazioni di cui hanno bisogno per vivere nel miglior modo possibile il lavoro che fanno.

Gemelli – I tempi morti

Da odiatori cronici di tutto ciò che produce noia, i nati sotto il segno dei Gemelli odiano i momenti morti sul lavoro. Quando si trovano ad affrontarne finiscono sempre con l’innervosirsi e lavorare male. Invece di riposarsi come tutti, infatti, per loro ogni momento di noia ha la capacità di stancarli mentalmente. Il tutto con pessimi risultati sul lavoro. Visto che la maggior parte delle mansioni da ricoprire sul lavoro hanno la caratteristica di avere dei momenti di calma (o noia, per come li vivono loro), l’unica scelta saggia è quella di organizzarsi a priori per trasformarli in qualcosa di diverso. Che si tratti di organizzare i lavori successivi, intrattenersi con i colleghi o fare una pausa per riprendersi un po’, ciò che conta è che riescano a trovare qualcosa di divertente da fare e in grado di farli sentire più positivi e carichi quando il tutto sarà tornato alla normalità.

Cancro – Il doversi alzare presto

I nativi del Cancro amano dormire e rilassarsi e il lavoro rappresenta per loro una sorta di obbligo che li costringe ad uscire dalla comfort zone che tanto amano. Che si tratti di svegliarsi presto al mattino, di lavorare su turni o di lavorare di sera, la verità è che per loro ci sarà sempre una comodità da abbandonare per recarsi al lavoro. E questa è la cosa che più odiano. Per fortuna, quando sono presi e tra i colleghi, riescono a farsi passare il problema ma dentro di loro, ogni giorno, si ripete la stessa piccola tortura. Per superare questo scoglio l’unico modo è quello di organizzarsi in modo da essere già ben svegli e magari fuori da casa quando è ora di iniziare a lavorare. In questo modo, con il passare del tempo, il luogo di lavoro potrà diventare una nuova comfort zone. Ancor più se c’è modo di crearsi un angolo con le proprie cose e che ricordi in qualche modo casa. Un modo alternativo di gestire le cose ma che per i nativi del segno può fare davvero la differenza.

Leone – Dover sottostare a qualcuno

I nati sotto il segno del Leone sono persone abituate a stare sempre al centro dell’attenzione. Per vivere bene hanno bisogno che ciò si rifletta anche sul lavoro. E, quando non è così tendono a vivere molto male la cosa. Per questo motivo, il solo pensiero di dover sottostare a qualcuno li fa stare male, portandoli a vivere male l’ambiente di lavoro in cui si trovano. Un problema che possono gestire solo se ritengono di avere la possibilità di puntare alla vetta. In caso contrario è probabile che scelgano di cambiare lavoro fino a trovare quello più adatto a se. Ovvero uno in cui avere il comando e poter mostrare agli altri le proprie qualità.

Cosa in cui tra l’altro sono davvero bravissimi. E nell’attesa? L’unica cosa che possono fare è quella di crearsi un modo personale di farsi notare, in modo da non sentirsi del tutto invisibili.

Vergine – Le scadenze

I nativi della Vergine non hanno grosse pretese dal lavoro, soprattutto perché tendono a sceglierne sempre in linea con il proprio modo di essere. Se c’è una cosa che proprio non amano, però, è il dover avere delle scadenze ad assillarli. Quando si sentono sotto pressione, tendono infatti a diventare nervosi e ad esprimersi con meno bravura del solito. Un aspetto che non amano e che li fa sentire a disagio, portandoli a concentrarsi sul lavoro fin quando non hanno risolto. Essendo persone che soffrono molto lo stress, questo aspetto tende a creargli problemi anche importanti ed in grado di rovinare la qualità della loro vita, rendendoli ansiosi e irosi. Una buona alternativa sarebbe scegliere mansioni con ampio margine di scadenze e cercare di rispettare una tabella di marcia piuttosto estesa. In alternativa possono sempre cercare lavori in cui le scadenze non sono poi così pressanti. In modo da vivere con più serenità sia il lavoro che tutto il resto.

Se vuoi scoprire cosa odiano del proprio lavoro gli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.