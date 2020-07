Uomini e Donne | Giovanna Abate fa chiarezza su Sammy: “Ve lo devo”

Uomini e Donne | Giovanna Abate ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Sammy Hassan dopo la scelta al Trono Classico. I due, dopo poco la fine del programma dedicato all’amore di Maria De Filippi, sono già in crisi.

Uomini e Donne aveva terminato quest’edizione con la nascita dell’amore tra Giovanna Abate e Sammy Hassan. La loro relazione è passata alla storia del programma per essere una delle più brevi, visto che i due sono già in crisi dopo soltanto 36 ore insieme. Decisamente un bel record che sembra quasi far paura alla finta storia tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni.

Gli ex protagonisti del Trono Classico non hanno mai commentato i motivi che li hanno spinti, o li avrebbero spinti, a dirsi addio, ma Giovanna ha ammesso che la loro storia non ha funzionato come speravano e che stanno trascorrendo un periodo particolare.

Il pubblico del piccolo schermo si sente però preso in giro, accusandoli di aver fatto una scelta puramente televisiva e vuole, o meglio pretende, delle spiegazioni dai due.

Se Sammy, di recente è spuntato un retroscena su di lui, ha preferito la strada del silenzio, Giovanna si è sbilanciata un po’ di più rivelando che non ha confermato la rottura o il proseguo della loro relazione perché almeno per il momento nemmeno loro ne sono a conoscenza.

Giovanna Abate ha confermato la crisi con Sammy Hassan dopo Uomini e Donne, ma ha promesso ai suoi fan che non appena faranno chiarezza sarà lei stessa a parlarne al pubblico in quanto glielo deve in segno di rispetto per averli seguiti nelle scorse settimane.

Giovanna Abate e Sammy Hassan | Amore al capolinea dopo Uomini e Donne? Lo sfogo di lei

Giovanna Abate, come anticipato, ha rivelato che non appare la situazione con Sammy Hassan di Uomini e Donne le sarà più chiara racconterà tutto al suo fedele pubblico che l’ha sempre sostenuta fin dal suo ingresso in studio nel ruolo di corteggiatrice di Giulio Raselli, ma almeno per il momento non può dire nulla in quanto la situazione è alquanto complicata e nemmeno loro sanno come definirla.

“Ragazzi prima di rilasciare qualsiasi dichiarazione sul mio rapporto con Sammy, voglio prendermi il giusto tempo per capire cosa ci sta succedendo” ha ammesso Giovanna Abate dopo Uomini e Donne, anche se sul web non fanno che uscire indiscrezioni sul suo rapporto. “Non appena faremo chiarezza, vi spiegherò ogni cosa perché ve lo dicevo in segno di rispetto” ha concluso l’ex tronista.

“Mi avete sempre seguita e sostenuta ed è giusto che sappiate tutto a suo tempo” ha aggiunto.

La storia tra Giovanna e Sammy sembra più che mai vicina a scrivere il capitolo fine, semmai ci sia stato un inizio.