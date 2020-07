Ferrari | Riconosciuta la parità di retribuzione per uomini e donne

Alla Ferrari uomini e donne sono retribuite allo stesso modo. La Casa di Maranello ha ottenuto la certificazione Equal Salary.

La nota azienda di auto di lusso Ferrari ha ottenuto la certificazione Equal Salary per la parità di retribuzione tra donne e uomini con le stesse qualifiche e mansioni.

La Casa di Maranello è la prima in Italia ad aver ottenuto tale riconoscimento. E come spiegano dall’azienda “testimonia l’impegno per un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso delle differenze, che sostenga allo stesso tempo lo sviluppo professionale di ciascuno”.

Tale certificazione è stata conferita dalla fondazione svizzera Equal Salary dopo uno studio durato 8 mesi da parte della PwC società di revisione, secondo una metodologia riconosciuta dalla Commisione europea.

