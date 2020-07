Dieta ingrassante da 2700 calorie | migliora il tono muscolare

Calorie, carboidrati e proteine: la dieta ingrassante da 2700 calorie prevede tre pasti principali con la giusta proporzione

Duemilasettecento calorie al giorno: possono sembrare tante, ma sono necessarie quando vogliamo aumentare il tono muscolare, a qualsiasi età. Tutto deve essere affrontato su consiglio di un nutrizionista anche perché ingrassare significa solo migliorare la qualità e quantità del cibo. Quindi, chi meglio di uno specialista?

In questi casi uno dei problemi più diffusi è legato al poco appetito o al senso di sazietà che si può provare dopo pochi bocconi. Quindi in una dieta ingrassante bisogna rispettare scrupolosamente i tre pasti principali giornalieri arricchendoli sia di proteine che di carboidrati. Inoltre consumare più latte e latticini. E nel caso non sia sufficiente, tra i pasti inserire frutta secca e succhi di frutta, facendo attenzione che siano senza zuccheri aggiunti.

Dieta ingrassante da 2700 calorie, lo schema

Ecco quindi una dieta ingrassante da 2700 calorie giornaliere. Il primo giorno per colazione con 200 ml di latte scremato e 100 grammi di pane con miele, poi una mela intera o frullata. Per pranzo100 grammi di riso al burro e parmigiano, 150 grammi di spinaci bolliti e una banana oppure 90 grammi di crostata con marmellata. A cena invece 100 grammi di pasta al burro e parmigiano, 200 grammi di asparagi e altrettanti di spinaci bolliti. Poi 100 grammi di pane e una banana intera o frullata.

La seconda giornata colazione con 200 ml di latte intero, 60 grammi di pane con 40 di marmellata e un frutto. A pranzo 100 grammi di prosciutto cotto, 200 grammi di patate lesse, 100 grammi di pane e una mela intera o frullata. Infine per cena 200 grammi di patate lesse, 100 grammi di fontina, 100 grammi di pane e 100 grammi di crostata con marmellata.

A metà settimana si farà colazione con una tazza di thè e un uovo alla coque o sodo più un frutto. A pranzo 100 grammi di wurstel, 100 grammi di emmenthal con 100 grammi di pane e una banana. Per cena 100 grammi di pizza col pomodoro, 100 grammi di fegato di vitello, 100 grammi di emmenthal, 100 grammi di pane e una banana, o mela o pera.

Il quarto giorno al mattino nel latte aggiungete 50 grammi di cacao amaro e il resto rimane uguale.

Poi a pranzo 150 grammi di vitello ai ferri, 200 grammi di patate bollite, 100 grammi di pane e altrettanti di pizza al pomodoro, una banana intera o frullata. Per cena 100 grammi di fontina, 100 di prosciutto cotto, 200 di patate bollite, 100 grammi di pane e una banana.

Il quinto giorno, stessa colazione. Il pranzo si apre con 150 grammi di petto di pollo ai ferri con 200 grammi di spinaci bolliti, 100 grammi di fontina e una banana intera o frullata mentre la cena è con 100 grammi di riso al burro e parmigiano, 100 grammi di mozzarella, 100 grammi di pane e una banana o pera o mela frullata