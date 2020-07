Bambini sicuri al mare | Ecco il costume con microchip antismarrimento

Da oggi bambini più sicuri al mare grazie ad un costume dotato di microchip antismarrimento che permette di localizzare i piccoli.

Quante volte vi sarà capitato di andare al mare e perdere di vista i vostri bambini che sulla spiaggia corrono di qua e di là stimolati da mille distrazioni?

Da oggi però, tutte le mamme e i papà potranno stare più tranquilli in vacanza grazie al costume antismarrimento dotato di microchip per bambini.

Si chiama ‘Trovami’ ed è ideato dalla Mermazing Beachwear un’azienda di costumi italiana che ha messo a punto un’etichetta intelligente in grado di localizzare i nostri bambini.

Con ‘Trovami’ il costume dotato di microchip bambini più sicuri al mare

Tra castelli di sabbia, bagni in mare, e giochi acquatici dobbiamo tenere ancora più d’occhio i nostri bambini quando sono al mare, soprattutto se molto piccoli. Leggi anche Sole e bambini | i consigli dei pediatri

Basta infatti un attimo di distrazione per perderli di vista e andare in panico. Ma da oggi esiste una soluzione intelligente che grazie all’aiuto della tecnologia ci viene in aiuto.

Si tratta semplicemente di un costumino da bagno dotato di un microchip in grado di localizzare la posizione del nostro bambino. ‘Trovami’ è il nome del costume intelligente che permette di vedere dove sono i nostri bimbi.

L’azienda che l’ha ideato si chiama Mermazing Beachwear ed è italiana. Nata dall’estro creativo di Alessia Porrello e Vanessa Sillano, due cugine accomunate dalla passione per la moda e il mare.

Ma scopriamo come funziona questo costume innovativo. Nell’etichetta c’è un circuito elettronico passivo che non emette quindi onde elettromagnetiche, privo di batteria, senza gps e sim quindi totalmente sicuro.

Il dispositivo però dialoga con qualsiasi dispositivo come smartphone, pc, tablet e può inviare notifiche istantanee con geolocalizzazione su tutti gli smartphone di nuova generazione.

Il servizio di geolocalizzazione inoltre è gratuito e incluso nel prezzo di acquisto del costume da bagno.

Ma come funziona il microchip? Tramite il sistema Nfc (Near field communication), che permette lo scambio di dati wireless a corto raggio in modo preciso.

Ogni microchip inserito nell’etichetta, cucita a lato del costume, ha un codice pin univoco che verrà fornito al cliente alla consegna.

Il cliente attiverà il chip visitando la sezione apposita sul sito ufficiale www.mermazing.it e compilerà il format inserendo i suoi dati, compreso il pin.

A registrazione avvenuta, il sistema associato al costume è attivo.

La trasmissione dati avverrà solo nel caso in cui qualcuno trovasse la bimba smarrita e avvicinasse il proprio smartphone all’etichetta.

Quando si avvicina un dispositivo al microchip situato nell’etichetta esso invierà i dati dei genitori che saranno visualizzati sul display di chi ha effettuato il ritrovamento. In questo modo si potrà iniziare una chat su whatsapp o inviare la posizione del luogo.

La geolocalizzazione avviene, quindi, tramite lo smartphone e non tramite il microchip, stabilendo così in brevissimo tempo un contatto con i genitori della bambina.

Il microchip è resistente all’acqua salata e dolce oltre che alle alte temperature. Per lavarlo basta sciacquare il costume con acqua dolce e detersivo neutro dopo ogni bagno al mare o in piscina.

I modelli con l’etichetta intelligente sono Diletta realizzato in Econyl e Mia in velluto, entrambi disponibili sull’e-shop del sito ufficiale e negli store.

I modelli con l'etichetta intelligente sono Diletta realizzato in Econyl e Mia in velluto, entrambi disponibili sull'e-shop del sito ufficiale e negli store.

Al momento la linea Mermazing Beachwear baby è dedicata solo alle bambine con capi di abbigliamento abbinati alla linea donna così da creare l'effetto 'mini-me'.