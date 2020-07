Acidità di stomaco | cause e rimedi naturali, anche a tavola

Un problema comune a molti italiani, ma l’acidità di stomaco può essere affrontata anche con una serie di rimedi naturali

L’acidità di stomaco può essere saltuaria o costante, ma risulta comunque fastidiosa. Soprattutto quando non sono chiare le cause e quindi non riusciamo ad intervenire efficacemente. Con l‘alimentazione e con alcuni rimedi naturali possiamo corregge e stare meglio.

Le cause dell’acidità sono diverse. Ma nella maggioranza dei casi, soprattutto quando si tratta di una forma leggera, è dovuto ad una cattiva digestione. Questo succede in particolare per tutti quei soggetti che praticano abitudini alimentari poco regolari. Altro motivo frequente è rappresentato dal reflusso gastroesofageo. In pratica la classica sensazione del cibo che ci torna in gola e che procura anche bruciori.

Ma a provocare l’acidità possono esserci motivi di natura psicologica, come lo stress o certi traumi complessi. E in casi estremi sono problemi di salute più gravi, come ad esempio l’ernia iatale o ancora un’ulcera dello stomaco.

Rimedi naturali e a tavola contro l’acidità

Il rimedio naturale per l’acìdità di stomaco più comunemente utilizzato è il bicarbonato di sodio. Fa effetto subito ma a lungo andare perde la sua efficacia tanto da risultare praticamente inutile. Inoltre non deve essere usato da chi soffre di insufficienza renale e di ipertensione, oltre che dalle donne in gravidanza. In ogni caso è sempre meglio consultare un medico che può prescrivere la cura adatta. Di solito i medicinali più utilizzati sono gli antiacidi, utili per accelerare lo svuotamento gastrico e combattere il reflusso. O ancora i procinetici che hanno il compito di ridurre la secrezione gastrica e gli antisecretivi. Quanto ai rimedi naturali, possiamo preparare tisane a base di aloe, menta, rabarbaro, assenzio, e carciofo.

L’acidità di stomaco però può essere sconfitta a tavola, anzitutto mangiando spesso ma non in quantità eccessiva e puntando su alimenti di facile digeribilità. Tra i cibi da privilegiare quindi ci sono senza dubbio il pesce magro, cucinato alla griglia o al vapore, i cereali, il riso, le minestre di verdura. Ma anche le carni bianche, il latte fresco e i formaggi non fermentati, le uova (non fritte), la frutta fresca e la verdura preferibilmente cotta, i succhi di frutta.

Meglio evitare invece la carne e il pesce grassi, gli insaccati, le fritture, i crostacei, le salse, i cibi piccanti, il pane e le farine integrali. Così come il latte fresco e i formaggi fermentati, dolci e cioccolato, oltre alle bevande gassate e al caffè.