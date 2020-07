I segni zodiacali che prendono peso facilmente

Scopri quali sono i segni dello zodiaco che prendono peso facilmente e cosa può aiutarli a risolvere questo problema.

L’estate è il periodo dell’anno in cui ci si preoccupa in modo particolare della forma fisica. Tra prove costume e abiti sempre più corti e scollati, la voglia di apparire al meglio di se è tanta. Così quasi tutti iniziano a prestare particolare attenzione all’alimentazione, mettendosi a dieta o facendo attività fisica. Non sempre, però, gli sforzi aiutano a raggiungere rapidamente i risultati. Ciò può dipendere da diversi fattori. Questi possono essere un’alimentazione sbilanciata, un problema di salute o la semplice predisposizione. In alcuni casi, però, persino l’influenza data dal proprio segno zodiacale può interferire.

Ci sono infatti, segni dello zodiaco che tendono a prendere peso più di altri. Per fortuna, il più delle volte si può risalire anche a qualche soluzione da mettere in pratica. Oggi, quindi, dopo aver esplorato dei consigli dietetici per ogni segno zodiacale e visto quali sono i segni dello zodiaco più disordinati, scopriremo quali segni tendono a prendere peso più facilmente e cosa dovrebbero fare per ovviare al problema. Per avere un’idea più precisa è consigliabile controllare anche il profilo del proprio ascendente. In questo modo, mantenersi in forma sarà più semplice e ci si sentirà bene come non mai.

I segni zodiacali che tendono a prendere peso

Ariete – Quelli che non hanno grandi problemi con il peso

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone particolarmente attive. Sebbene non disegnino la buona cucina, fanno sempre molto sport. Inoltre hanno un modo di vivere la vita che li porta a bruciare più calorie di quante non riescano ad introdurre. In più, amando sentirsi leggeri è difficile che esagerino con le quantità, fermandosi al primo sentore di sazietà. Un fattore che contribuisce a renderli delle persone ben lontane dall’avere dei problemi legati alla linea. Ogni tanto, però, anche loro possono strafare. Ciò accade principalmente quando sono giù di morale.

In questi momenti, infatti, tendono a consolarsi di più con il cibo e a muoversi di meno, rischiando di compromettere il peso forma. Un problema che possono ovviare semplicemente contenendosi o sforzandosi di restare attivi anche quando non ne hanno voglia. Dopotutto, per carattere, sono propensi a rilassarsi proprio muovendosi. Motivo in più per farlo anche al fine di scaricare lo stress.

Toro – Quelli che faticano a mantenersi in forma

I nativi del Toro sono quasi sempre predisposti a prendere peso. Ciò dipende da tanti fattori tra i quali rientrano anche quelli caratteriali. Amanti della buona cucina, non disdegnano infatti di assaggiare ogni tipo di pietanza, indugiando con i cibi che gli piacciono in modo particolare. Inoltre, sono da sempre amanti di tutto ciò che li rilassa e pertanto non così avvezzi al movimento. È quindi facile intuire come si trovino più che mai a rischiare di accumulare dei chili di troppo. Tra la passione per la cucina, la voglia di sperimentare sempre nuove ricette e il piacere della buona tavola, il rischio è sempre dietro l’angolo. E a ciò si aggiunge l’amore per le serate da trascorrere in compagnia.

Per fortuna hanno molto a cuore anche la linea. E ciò li porta a prendere spesso provvedimenti, dandosi da fare con qualche dieta o dedicandosi allo sport. Poter inserire un po’ più di equilibrio nell’alimentazione di tutti i giorni farà al caso loro. E dedicare almeno mezz’ora al giorno all’attività fisica farà ancor più la differenza. Il loro stile di vita ne uscirà infatti più equilibrato. E ciò li aiuterò a risolvere, almeno in parte, il problema.

Gemelli – Quelli che riescono a mantenersi in forma

I nati sotto il segno dei Gemelli sono tra i segni dello zodiaco che riescono a mantenersi piuttosto in forma. E questo anche se non disegnano la buona cucina. Anzi, ogni tanto amano concedersi anche persino qualche alimento considerato poco dietetico. Per fortuna però, sono persone emotivamente attive. E la cosa li porta a stare sempre in movimento. Refrattari come pochi altri alla noia, cercano sempre di inventarsi qualcosa di nuovo. E per farlo bruciano energie mentali e fisiche. A ciò si unisce anche il fatto che consumano per lo più pasti piccoli e che non disdegnano lo sport. Si tratta quindi di persone che non hanno quasi mai problemi in tal senso. E, le rare volte che capita, sanno come gestirsi in modo da evitare di dover correre ai ripari a danno già fatto.

Cancro – Quelli che ogni tanto tendono ad ingrassare

I nativi del Cancro sono piuttosto sedentari e per questo motivo, ogni tanto, si trovano con qualche chilo di troppo da smaltire. Sebbene sappiano regolarsi da un punto di vista alimentare, hanno dei punti deboli ai quali non riescono a porre rimedio. Uno tra questi è la passione per i dolci. Cosa che li spinge a mangiarne spesso e a perdere il controllo quando trovano qualcosa che è particolarmente di loro gradimento. Ciò, unito alla mancanza di attività fisica, di tanto in tanto li porta a prendere peso. Per questo motivo, l’unica opzione è quella di incrementare lo sport e di stare alla larga dai dolci, concedendoseli solo in momenti specifici. In questo modo, sapranno evitare tentazioni inutili, mantenendosi in forma ed evitando di dover combattere contro se stessi.

Leone – Quelli che devono stare sempre attenti

Estremamente attenti alla linea, i nati sotto il segno del Leone tendono normalmente a mantenersi magri. Purtroppo, però, la voglia di gustare cibi particolarmente saporiti e ricchi di grassi li porta molto spesso a prendere qualche chilo di troppo. Quando accade, la loro voglia di essere sempre il più perfetti possibile li spinge ad agire e a mettersi a dieta o a fare sport. Grazie alla forza di volontà che mettono in campo, riescono quindi a mantenersi abbastanza in linea.

Per riuscirci però devono prestare costantemente attenzione al loro stile di vita. Un minimo di distrazione basta infatti a portarli ad ingrassare. Cosa che li renderebbe nervosi. Per fortuna, un’alimentazione equilibrata e la giusta attività fisica bastano per restare in forma senza troppi problemi.

Vergine – Quelli che vanno a periodi

I nativi della Vergine amano mangiare e tendono a preferire tutti quei cibi considerati nocivi. Ciò li porta a rischiare spesso e volentieri di prendere qualche chilo di troppo. La possibilità di rimettersi o meno in forma, nel loro caso, dipende dai periodi. In alcuni, infatti, gli basta fare attenzione a ciò che mangiano e muoversi un po’ di più per mantenersi in forma. Ma in altri possono avere dei problemi in tal senso. Ciò avviene in particolare quando si sentono giù di morale o stanno attraversando un periodo particolarmente stressante. Il cibo, infatti, è per loro una valvola di sfogo. Così capita spesso che scelgano di ricorrere a dolci o snack salati per tirarsi su di morale, e tutto incuranti della linea. C’è da dire, però, che superato il periodo negativo, la voglia di tornare in forma è di solito sufficiente ad aiutarli a raggiungere lo scopo.

