Pizza Hut | Il colosso americano chiude a causa del Covid VIDEO

Pizza hut, il colosso americano chiude per bancarotta a causa del Covid.

Una brutta notizia per tutti gli amanti di Pizza Hut. Il noto colosso americano, divenuto famoso per le sue pizze ha infatti dichiarato bancarotta.

La causa è stata il crollo delle vendite causato dal Covid e che è andato a sommarsi ai tanti debiti contratti in passato. Un mix che è stato letale, portando la catena alla fine.

Pizza Hut è diventata famosa in tutto il mondo per il suo slogan secondo cui rendeva felici le persone con le sue pizze. Pizze amatissime da tutti e che avevano portato ad un successo tale da arrivare a 18mila ristoranti sparsi per tutto il mondo e a oltre 60 anni di storia.