Michela Persico | Fiocco azzurro su Instagram, il parto si avvicina – FOTO

Michela Persico e Daniele Rugani sono in attesa del loro primo figlio. Svelato anche il sesso del nascituro: è un maschietto. La torta con il fiocco azzurro scalda il cuore dei followers su Instagram.

Ormai niente più dubbi: è un maschietto. Michela Persico e Daniele Rugani hanno rivelato ai followers il sesso del nascituro. La gravidanza è prossima al termine, ancora qualche mese e la coppia darà il benvenuto al nuovo membro della famiglia. Intanto su appaiono raggianti: la controprova di un amore idilliaco che soltanto pochi giorni fa veniva esaltato su “Chi”, settimanale dove la Persico ha raccontato particolari e curiosità di questo momento felice che sta vivendo con il calciatore bianconero dopo la paura per il COVID-19.

Aver sconfitto insieme il Coronavirus è stato un incentivo per la relazione della coppia che è uscita più fortificata e complice da un impasse che credevano insuperabile. Persino la gestazione sta procedendo secondo i programmi stabiliti, molto va alla meticolosità e cautela che la Persico mette nell’affrontare le sue giornate. Ogni particolare, ormai, è scandito da un’attesa che definire dolce è riduttivo.

Michela Persico, maschietto in arrivo: fiocco azzurro su Instagram

A parlare per loro ci sono le foto sorridenti al cospetto di una gigantesca torta dove troneggia la scritta “It’s a boy”, impreziosita dalla didascalia: “Ti aspettiamo a casa”. Partono già i primi soprannomi: “Piccolo ometto” è l’esempio lampante di come anche le più semplici ovvietà diventino motivo di soddisfazione e appagamento. Per i nomi, invece, ci sarà tempo (non troppo): la giornalista ha chiamato a raccolta i suoi affezionati per un consulto ulteriore ma la situazione sembra essere ancora in fase di sviluppo: tante idee, molta confusione e la giusta dose d’impazienza.

La prima gravidanza segna un periodo particolare della vita: è il segno che non si scherza più, la felicità assume gli occhi di una creatura che riflettono lo sguardo fiero e sognante dei genitori a cui spetterà il compito di indicargli la strada: fermate e cadute comprese. Intanto, un primo passo è stato fatto, ne seguiranno molti altri. Sempre insieme e, speriamo, con la stessa voglia di continuare a sorridere.

