Chi è Lorenzo Amoruso, ex calciatore e fidanzato di Manila Nazzaro con cui partecipa a Temptation Island 2020? Età, altezza, carriera e vita privata.

Lorenzo Amoruso è un ex calciatore, oggi dirigente sportivo. E’ fidanzato con l’ex Miss Italia Manila Nazzaro da tre anni e con lei partecipa a Temptation Island 2020 per mettere alla prova il loro amore, ma chi è davvero Lorenzo Amoruso? Andiamo a scoprire tutto.

Lorenzo Amoruso: età, altezza, carriera e vita privata

Nome d’arte: Lorenzo Amoruso

Data di nascita: 28 giugno 1971

Segno zodiacale: Cancro

Professione: Dirigente sportivo

Luogo di nascita: Bari

Altezza: 184 cm

Peso: 87 kg

Lorenzo Amoruso è un ex calciatore. Ha esordito in Serie A nel 1989 con il Bari per poi essere acquistato dalla Fiorentina nel 1995. Con la squadra viola ha vinto la Coppa Italia e la Supercoppa italiana.

Dopo una lunga carriera in Scozia nel 2010 è stato assunto dalla Fiorentina come dirigente sportivo, ruolo che ha ricoperto per due anni. E’ opiniosta sportivo e ha partecipato a varie trasmissioni dedicate al calcio. Nel 2016, con Gianluca Vialli, ha condotto il docu-reality Squadre da incubo, mentre nel 2018 ha preso parte a Celebrity MasterChef Italia, in onda su Sky Uno.

In passato, è stato legato a Giulia Montanarini e da tre anni è fidanzato con Manila Nazzaro con cui ha deciso di partecipare a Temptation Island 2020. Con Lorenzo, la Nazzaro ha superato la fine del suo matrimonio dal quale sono nati due figli e ha ritrovato la fiducia nell’amore.

In merito ai motivi che hanno spinto Lorenzo e la Nazzaro a partecipare a Temptation Island 2020, l’ex Miss Italia ha detto: «Siamo sicuri di noi e vogliamo mettere alla prova la nostra relazione. Al momento non conviviamo ma se il nostro amore supera questa prova magari ci proveremo».